Поддержка или конкуренция?

Конкурентная политика России охватывает множество аспектов экономической и политической жизни страны. Поэтому программа развития конкуренции вызывает немало вопросов. Александр ПИРОЖЕНКО, директор департамента развития конкуренции и анализа конъюнктуры рынков Министерства экономического развития РФ, постарался разъяснить наиболее значимые моменты программы в ходе видеоконференции, которая прошла в ИК "Золотой Рог" при содействии Клуба региональной журналистики "Из первых уст" (Москва).

Напомним, что программа развития конкуренции разработана Министерством экономического развития РФ в 2008 г. и принята правительством в мае 2009 г. Она предусматривает наличие в 83 регионах региональных программ по развитию конкуренции, а также мероприятия по 19 отраслям, в каждой из которых должны быть разработаны свои меры. Департамент развития конкуренции и анализа конъюнктуры рынков отвечает за координацию этой работы.

- Александр Александрович, каким образом Министерство планирует содействовать конкуренции в стране, если этот показатель в условиях рыночной экономики может отрегулировать сам рынок?

- Действительно, только рыночная экономика может отрегулировать и создать условия для развития конкуренции. Но государство может способствовать развитию конкуренции следующим образом. Во-первых, защищая рыночную среду от самого себя, то есть от влияния чиновников. Во-вторых, государство может способствовать развитию конкуренции посредством так называемых "два "И" - инфраструктуры и информации. Это способствует приходу новых участников на рынки.

Эти факторы, собственно, и составляют развитие экономики государства. Именно поэтому мы сейчас говорим, что антимонопольное регулирование должно быть прежде всего сконцентрировано на вопросах вмешательства чиновников в бизнес. Так как многие чиновники имеют свой бизнес в регионах, процесс принятия решений осложняется, создается конфликт интересов. Таким образом, в отношении чиновничьего бизнеса должна быть жесткая позиция Федеральной антимонопольной службы. Полгода назад мы ввели административную и уголовную ответственности за антиконкурентные действия чиновников. Ситуация с ужесточением ответственность все-таки постепенно будет меняться.

- Поддержка "АвтоВАЗа", на ваш взгляд, не является ли искусственным ограничением конкуренции?

- Конечно, поддержка "АвтоВАЗа" в виде субсидий, повышения пошлин является мерой ограничения конкуренции. Но государство занимается не только вопросами развития конкуренции, но и проведением промышленной политики в интересах отечественных производителей. В этом смысле проведение промышленной политики может входить в противоречие с задачами развития конкуренции. Необходимо, чтобы при принятии таких решений государство всегда могло осознанно делать выбор между приоритетами промышленной политики развития отдельных секторов и стратегической задачей развития конкуренции. Потому что только на конкурентном рынке могут появиться конкурентособные, эффективные, инновационные бизнесы. В тактическом смысле такие решения проводятся не только в нашей стране. Это нужно понимать.

- В настоящее время многие российские производители не в состоянии конкурировать с зарубежными - все-таки недоверие к российскому качеству сохраняется. Как вы собираетесь бороться с этим препятствием на пути развития конкуренции в стране?

- Бороться за то, чтобы отечественные покупатели выбирали отечественную продукцию, наверное, не очень правильно. Нужно бороться за то, чтобы отечественные предприятия предлагали конкурентоспособную, в том числе по качеству, продукцию. Неправильно говорить: "Покупайте колбасу, сделанную только в России, потому что она лучше, чем, к примеру, колбаса из Китая". Заставлять нужно меньше, а стимулировать больше.

- Но именно это вы сейчас и делаете...

- Если вы имеете в виду "АвтоВАЗ", то это сделано не для того, чтобы заставить нас покупать "Жигули", а для того, чтобы поддержать те проекты, в том числе и иностранных инвесторов, которые пришли в последние годы в нашу страну. Да, это сделано, если цинично говорить, за счет отечественного потребителя. Это не мера развития конкуренции, но это мера развития конкретных отраслей.

- В вашей программе сказано, что каждый регион должен разработать свою программу по развитию конкуренции. Представил ли свою программу Приморский край? В чем состоят ее основные положения?

- Мы сейчас получили проекты программ от 56 регионов. Пока они еще далеки до совершенства. Приморский край прислал довольно объемный проект программы, но в то же время конкретных мер в нем недостаточно. Отсутствие конкретных мер - это общая проблема всех представленных проектов. Необходимо, чтобы регионы, местный бизнес, журналисты давали свои рекомендации, критиковали в хорошем смысле проекты. В том виде, в котором сейчас существуют региональные программы, утверждать их рано.

Мы сейчас готовим Интернет-портал, на котором будут размещены все проекты региональных программ. Любой житель региона сможет высказать на сайте свое видение и свои предложения. Мы просим регионы вести работу над программами максимально открыто - свое видение должны высказывать и бизнесмены, и экономические журналисты.

- Почему срок действия программы ограничивается 2012 г.?

- Это обусловлено теми мероприятиями, которые прописаны в нашем плане. Мы их постарались сделать достаточно сжатыми. Но мы, конечно же, понимаем, что эта программа долгосрочная. Для того, чтобы организовать самих себя, чтобы создать такой динамизм, мы выбрали три года и подобрали мероприятия под эти сроки. Эти мероприятия предусматривают меры, а реализация этих мер будет явно выходить за пределы установленных сроков.