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Сои опять недосчитались
Ранний снег в этом году хоть и не оставил столь тяжелых последствий на соевых полях, как октябрьский снегопад двухлетней давности, все же убытки принес немалые. Предварительные расчеты говорят о вероятности потери 30% урожая. А это значит, что хозяйства недосчитаются как минимум 400 млн руб.
Местный рынок этой потери, скорее всего, не ощутит. Плановые расчеты урожая по этой культуре на нынешний год изначально были выше прошлогодних. Теперь по итогам уборки специалисты говорят о том, что потери 2009 г. примерно сравняли результат последних двух лет. На сегодняшний день убрано 102 тыс. га из 142 засеянных.
Но это не привело к удержанию на прошлогоднем уровне закупочных цен. И если в прошлом году вполне реально было сдать хозяйству сою по 12 тыс. руб. за тонну, то в этом году ее принимают дешевле: Уссурийская птицефабрика - по 10,55 тыс. руб, "Приморская соя" - по 10,5 тыс, Госпродагентство - по 11 тыс.руб. В этой ситуации наиболее крупные производители приморского рынка сои ждут повышения цены хотя бы до прошлогоднего уровня.
Приморскую продукцию готовы покупать потребители из других регионов по более высоким ценам. Но оформить подобную сделку очень сложно, и это фактически удается единицам. В Приморье растет один из самых опасных сорняков - амброзия, из-за нее и действуют карантинные ограничения на вывоз сои из края.
Впрочем, сами сельхозпроизводители довольно скептично оценивают столь жесткие ограничения. Например, в России существует немало территорий, где этот сорняк по климатическим условиям прижиться не сможет. Но Россельхознадзор запрещает вывоз даже в такие регионы. Например, в прошлом году большую партию приморской сои готовы были купить в Тюменской области. Сделка после вмешательства контролирующих органов просто сорвалась.
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