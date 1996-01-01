По будущим суперверфям в Приморье подписаны соглашения

"Этот день знаменует начало возрождения судостроительного комплекса на Дальнем Востоке", - заявил вице-премьер Игорь СЕЧИН во время визита в Приморье 18 ноября. В этот день были подписаны соглашения не только о строительстве двух верфей, но и о размещении заказов на действующих заводах.

Знаковых мероприятий, в которых вице-премьер участвовал во время визита в Приморье, хватило бы на несколько дней, но спасибо вертолету. Сразу из аэропорта вице-премьер на вертолете отправился осматривать новый нефтепорт Козьмино, который готовится 27 декабря принять первый танкер (говорят, на церемонии будет сам президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ). Ознакомился он и с подготовкой к строительству Приморского нефтеперерабатывающего завода.

Затем Игорь Сечин принял участие в церемонии закладки памятных капсул под две верфи - в бухте Чажма, на базе номерного завода №30, и в Большом Камне, на Дальневосточном судоремонтном заводе "Звезда". Оба проекта на основе суперсовременных технологий - с участием иностранных инвесторов. Первую верфь в Чажме поможет строить и финансировать китайско-сингапурская компания Yantai Raffles. Она будет специализироваться на производстве бурового оборудования и оснований для нефтяных платформ. Соглашение об этом было подписано в рамках недавнего визита в КНР председателя правительства Владимира ПУТИНА.

А партнером "Звезды" стал один из мировых лидеров судостроения - южнокорейская компания Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME). Она поможет приморцам освоить строительство крупнотоннажного специализированного флота - танкеров, газовозов, плавучих заводов по производству сжиженного природного газа, в общем, всего того, что необходимо на проектах по освоению шельфов России, включая и Арктику. Компания, готовясь к визиту Игоря Сечина и подписанию соглашения о строительстве верфи, развернула на "Звезде" экспозицию с образцами того, что будут строить на новой верфи. Зрелище - впечатляющее: сейчас такие суда Россия заказывает исключительно за границей.

- Я благодарю наших иностранных партнеров за участие в этих проектах, - заявил Игорь Сечин, открывая торжественную церемонию. - Развитие российского судостроения - стратегическая задача, поставленная Президентом РФ и правительством. Хочу всех поздравить и сказать, что мы находимся в начале пути по обретению Дальним Востоком новых компетенций, возрождению его экономики.

Кстати, финансовым партнером корейской компании в этом проекте будет Внешэкономбанк. Соглашение об этом ВЭБ подписал с ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС). "Новый центр судостроения обойдется примерно в 35 млрд руб. и будет реализован на базе проектного финансирования, то есть большая часть финансирования придется на ВЭБ, а ДЦСС вложит не менее 20% собственных средств", - сообщила пресс-служба банка.

После церемонии закладки верфей состоялось совещание, темой которого стала нынешняя и будущая загрузка судостроительных мощностей Дальнего Востока. В нем приняли участие и.о. обязанности президента ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" Роман ТРОЦЕНКО, глава Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ, руководитель Роснедр Анатолий ЛЕДОВСКИХ и многие из тех, кого журнал "Форбс" традиционно упоминает в списках наиболее влиятельных представителей российского бизнеса: Сергей БОГДАНЧИКОВ ("Роснефть"), Александр АНАНЕНКОВ ("Газпром"), Сергей ГЕНЕРАЛОВ (FESCO), Сергей ФРАНК ("Совкомфлот), Александр КИРИЛИЧЕВ (PRISCO), Николай ТОКАРЕВ ("Транснефть") и другие.

В результате заказчики на будущие суда нашлись. Одно из соглашений подписано "Совкомфлотом", ОСК и ОАО "ВЭБ-лизинг". Согласно документу, "Совкомфлот" планирует фрахтовать в бербоут-чартер с опционом покупки двух танкеров-химовозов дедвейтом 18 тыс. тонн каждый. Кроме того, подписаны соглашения, предусматривающие совместную с ОСК проработку технических и коммерческих параметров строительства на вновь создаваемых мощностях ОСК в Приморском крае не менее шести танкеров типоразмера "суэцмакс" (дедвейтом около 160 тыс. тонн каждый), а также четырех танкеров-газовозов СПГ грузовместимостью до 175 тыс. куб. м каждый.

Подписано трехстороннее соглашение с участием компании "Новатэк" по проработке параметров организации строительства на предприятиях ОСК в Приморском крае платформ для завода СПГ, а также полной номенклатуры судов для нужд освоения месторождений газа на полуострове Ямал и дальнейшей его транспортировки до конечных потребителей, в том числе по Северному морскому пути.

Как сообщил по итогам совещания губернатор Сергей ДАРЬКИН, по его сведениям, сумма потенциальных контрактов составила около 5 млрд руб. Правда, как уточнили в ДВЦС, подписанные соглашения касались не только будущих верфей (их в ближайшие два года предстоит построить), но и размещения заказов на действующих предприятиях Дальнего Востока, которые входят в ОСК. Средне- и крупнотоннажные суда, включая буксиры, лоцманские суда и прочее, вполне можно строить на имеющихся судостроительных мощностях, более того, загрузка их - приоритетная задача ДВЦС на сегодняшний день.