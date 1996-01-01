Мотивируют карьерный рост и зарплата

Компания AVANTA Personnel провела исследование мотивации кандидатов в условиях кризиса в крупнейших городах России, в том числе и на Дальнем Востоке. В исследовании приняли участие более 1000 кандидатов.

"Несмотря на кризис, основной причиной смены места работы большинство соискателей по-прежнему называют отсутствие возможностей для карьерного роста (23,2%). На втором месте стоит недостаточный уровень заработной платы (22,9%), – комментирует результаты исследования директор Дальневосточного офиса компании AVANTA Personnel Марина ЖЕЛЕЗНЯКОВА. – Интересно, что 56,2% кандидатов отметили, что приняли решение уйти с последнего места работы самостоятельно. Были вынуждены это сделать 35,1% респондентов".

Среди наиболее важных критериев при поиске новой работы респонденты указали следующие: уровень зарплаты (12,1%), возможность карьерного роста (11,1%), приобретение нового опыта и знаний (11%), надежность компании (10,8%).