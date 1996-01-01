Пора просыпаться

Ровно год назад – в ноябре 2008 г. – рынок труда одним из первых отреагировал на общемировую экономическую ситуацию. Компании не только практически перестали набирать персонал, но и значительно почистили ряды своих сотрудников, а оставшимся сократили заработную плату. Прошел год. Изменилась ли ситуация на рынке труда? Вернулись ли компании на докризисные обороты в плане набора персонала? Разморозили ли свои старые проекты и готовы ли открывать новые? С этими вопросами "ДК" обратился к экспертам-рекрутерам.

Оживление есть

Увеличение объемов заказов на подбор персонала отмечают практически все опрошенные "ДК" эксперты. Марина ТИМОШЕНКО, директор по рекрутменту агентства по подбору персонала "Карьера-Форум", говорит, что устойчивая положительная динамика стала заметна с мая 2009 г. Роман ПОПОВ, коммерческий директор агентства "Карьера-Форум", добавляет: "Начало осени стало в этом процессе переломными. Так что сейчас в нашем агентстве запросов практически столько же, сколько было до кризиса".

Ирина НИКОЛАЕВА из агентства "Проспект" отмечает, что в сравнении с летним сезоном количество запросов на подбор в сентябре-октябре выросло. "В то же время, с 2002 до 2008 г., мы не чувствовали сезонных колебаний в спросе на подбор персонала, кроме 3 новогодних недель. Летом 2009 г. пришлось вспомнить давние времена – спрос на новый постоянный персонал был значительно ниже как в связи с кризисом, так и в связи с отпусками лиц, принимающих решения. Т.е. осенний всплеск запросов отчасти может объясняться отложенным летним спросом", – говорит эксперт. Об увеличении запросов на подбор персонала говорят и в Южно-Сахалинском офисе холдинга АНКОР: "В июле-августе многие как российские, так и иностранные компании активизировали процесс набора персонала", – говорят сахалинские рекрутеры. Некоторое оживление отмечает и Ольга ЖОЛНЕРОВИЧ, директор хабаровского кадрового агентства "Бизнес-Персонал". Хотя и говорит о том, что ситуация на рынке по-прежнему еще довольно сложная.

О том, что низшая точка кризиса уже пройдена и впереди только рост объемов набора персонала, рекрутеры пока говорить опасаются. "Сложно сказать, пройдено ли "дно кризиса", пока можно только констатировать, что компании стали чуть активнее "размораживать" проекты, понемногу инвестировать в персонал, набирать новых людей, заниматься обучением сотрудников", – говорит Диана КРОВЛИНА, директор кадрового агентства "Успех" во Владивостоке. – Но в целом бюджеты на персонал по-прежнему существенно сокращены". Наталья БАЛАЕВА, консультант владивостокского офиса кадрового холдинга АНКОР, также не считает, что "дно" уже пройдено, но отмечает, что вакантные позиции начинают заполняться новыми сотрудниками, а не пустуют после сокращений, как было ранее.

Ирина Николаева говорит, что объективных причин говорить о том, что кризис закончился, нет. Спрос и потребление упали и не растут. Как следствие, производство и торговля продолжают испытывать трудности. "Тем не менее, какое-то движение в подборе персонала мы почувствовали. Но это скорее не оживление, а необходимость компаний продолжать что-то делать, чтобы дотянуть до лучших времён. Чтобы жить и выживать, надо предпринимать какие-то шаги. Для того чтобы эти шаги предпринимать, и по возможности эффективно, необходимы отвечающие требованиям времени и экономическим условиям сотрудники", – говорит она.

Однако, несмотря на то, что, как говорят рекрутеры, радоваться пока рано, оптимизм внушает тот факт, что большинство заказов на подбор персонала связано все-таки с развитием компаний и новыми проектами. Хотя каждый из экспертов объясняется это по-своему.

Роман Попов считает, что компании наконец-то вышли из анабиоза и поняли, что стоять уже нельзя, надо двигаться вперед. Ирина Николаева не отмечает значительных тенденций "разморозки" докризисных проектов. По ее мнению, рост связан с внедрением во многих компаниях антикризисных программ, которые требуют новых должностей.

Марина Тимошенко справедливо замечает, что в Приморье рынок оживляют федеральные проекты, в том числе и подготовка к саммиту АТЭС 2012 г.

Сотрудники сахалинского АНКОРа отмечают, что сейчас во многих иностранных компаниях идет замена иностранных сотрудников высшего звена русскими, также многие компании, несмотря на кризис, открывают филиалы и планируют развитие во многих регионах.

Ольга Жолнерович отмечает, что в Хабаровске в основном набор персонала связан с развитием новых направлений. "Дело в том, что замен сейчас происходит не так много – работники держатся за свои рабочие места и не спешат менять место работы. Хотя и новые проекты развивают пока не слишком активно. Причем зачастую это связано не столько с объективной ситуацией в компании, сколько с нагнетанием обстановки и боязнью сделать первый шаг".

Рынок работодателя

"До кризиса" на рынке труда правили бал кандидаты – это было ведущей тенденцией на протяжении нескольких последних лет. За этот год ситуация изменилась в корне. Сегодня уже можно говорить о том, что кризис сыграл на руку работодателям. Если раньше они испытывали существенный дефицит квалифицированного персонала и были вынуждены соглашаться на все условия, то в кризис они получили возможность выбирать. И с этой прерогативой пока расставаться не торопятся.

Диана Кровлина констатирует, что рынок стал рынком "работодателя", компании более внимательны при выборе. Марина Тимошенко также отмечает, что подбирают персонал сейчас более вдумчиво.

"Изменились в сторону ужесточения требования на этапе подбора. Основная тенденция состоит в том, что работодатель хочет в одной должности получить комплексное решение многих вопросов", – говорит Ирина Николаева. – Это понятно и объяснимо, хотя в отдельных случаях сочетание требований доходит до абсурда. Один из примеров, когда работодатель может отказывать взрослым кандидаткам из-за того, что они переквалифицированы для должности, а кандидаткам репродуктивного возраста из-за того, что они могут уйти в декрет".

Правда, несмотря на то, что запрос на сотрудников уже пошел, найти походящего все сложнее. "На одну вакансию мы получаем несколько сотен резюме, среди которых подходит только несколько. Соответственно и про справедливую и уместную зарплату руководство компаний не должно забывать. Кризисный шок прошел, и сотрудники стали задумываться об адекватной зарплате", – говорит Роман Попов.

Эту же мысль развивает и Ольга Жолнерович: "Заказов постепенно становится больше, но выполнить их довольно сложно. Дело в том, что зарплаты как упали в начале кризиса, так и не поднимаются. Например, если раньше директор филиала получал не меньше 70 000, сейчас ему предлагают не больше 35 000. На такие деньги люди не готовы идти. Такая же ситуация и с бухгалтерами: раньше главному бухгалтеру филиала платили 30-40 тыс.руб., сегодня – 15-20. Естественно, найти на такую зарплату достойного кандидата весьма проблематично. Почему-то работодатели считают, что в связи с кризисом можно занижать зарплату".

Но особенно острый дефицит, по словам Ольги Жолнерович, сохраняется на специалистов в технических областях. Правда, выпускников вузов с "техническим" дипломом становится больше, но порой им не хватает опыта для того, чтобы сразу занять достойную вакансию. А специалисты со стажем уже давно переквалифицировались в продажники, поэтому для производственных проектов специалистов приходится искать по всему Дальнему Востоку и за его пределами.

Зарплаты не растут

Что же касается зарплат, то они по-прежнему пока не растут. Диана Кровлина говорит, что рост если и есть, то не более 5%. Марина Тимошенко отмечает, что предложений о работе стало больше, соответственно кандидаты перестали демпинговать. "Автоматически уровень зарплат стал подтягиваться под уровень "докризисных", но еще существенно ниже лета 2008 г.".

Ирина Николаева говорит, что зарплаты административного персонала в начале кризиса не понизились, но и не повысились они сейчас. А вот зарплаты менеджеров претерпели структурные изменения, которые по-разному влияют на доход эффективных и неэффективных сотрудников.

Анастасия АЛАЛЫКИНА, координатор проектов по исследованию заработных плат и компенсаций компании АНКОР во Владивостоке, констатирует, что в последние месяцы ситуация стабилизировалась, и снижение зарплат наблюдается лишь в единичных случаях. По сравнению с прошлым годом рынок "просел" в среднем процентов на 15-20. "В будущем году часть работодателей планирует некоторый рост заработных плат. По нашим оценкам, рост составит 10-15%", – отмечает эксперт.

Что касается прогнозов, то они пока довольно сдержанные. Ольга Жолнерович говорит, что к зиме, скорее всего, ситуация снова усложнится – на рынок труда окажет влияние сезонный новогодний спад деловой активности. А вот оживления рекрутеры ждут в марте – апреле. Международные корпорации в это время планируют бюджеты на год и начинают новые проекты. Есть надежда, что к ним подтянутся и крупные российские, и региональные компании.