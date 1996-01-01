Акценты расставлены

Дальний Восток в состоянии обеспечить энергобезопасность не только собственную, но и стран АТР - так можно определить основную идею, прозвучавшую в докладах участников 13-й ежегодной конференции "Нефть и газ Сахалина – 2009", традиционно прошедшей в начале октября в Южно-Сахалинске.

Конференция подвела очередные итоги реализации проектов Сахалинского шельфа и обсудила стратегические вопросы развития нефтегазового комплекса России. В ее основе – геологоразведка и освоение шельфов, а также создание на Дальнем Востоке современных нефтегазоперерабатывающих комплексов. Иностранные участники подчеркивали неподдельный интерес промышленных корпораций своих стран к углеводородным ресурсам Сахалина.

Приветствуя участников конференции, губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН подчеркнул, что у Сахалина есть все предпосылки к долгосрочному энергетическому сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском регионе – это большие запасы углеводородов шельфа, современная нефтегазовая инфраструктура, поддержка проектов Правительством РФ и заинтересованность крупнейших российских и международных компаний. Губернатор выразил пожелание, чтобы нефтегазовые компании, которые будут разрабатывать новые проекты сахалинского шельфа, участвовали в строительстве на Сахалине крупных перерабатывающих производств. По мнению Александра Хорошавина, сахалинский нефтегазохимический комплекс мог бы стать "замыкающим штрихом уникального сахалинского инновационного проекта, учитывая налаженные маркетинговые и экономические связи региона со странами Азиатско-Тихоокеанского региона".

Перспективы и проблемы освоения шельфа

Все чаще и настойчивее звучат высказывания об истощении запасов нефти и газа на сухопутной территории России. Такая озабоченность обоснована падением добычи. Тем временем Россия отстает по темпам разведки своего континентального шельфа. И это для нас становится проблемой. Ей на конференции уделил внимание замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергей ДОНСКОЙ.

– В настоящее время более 75% месторождений нефти и газа, расположенных на суше РФ, вовлечены в освоение. Их средняя выработанность приближается к 50%. На фоне усугубляющейся тенденции к уменьшению размеров вновь открываемых месторождений на суше наиболее перспективным направлением для воспроизводства запасов углеводородного сырья в Российской Федерации, безусловно, является ее континентальный шельф. Шельф РФ самый крупный в мире по площади, при этом более 60% его перспективны на нефть и газ. Из северных и дальневосточных морей лишь Баренцево, Карское и Охотское характеризуются как умеренно изученные, однако изученность даже этих акваторий в десятки и сотни раз уступает изученности зарубежных, например, США, Норвегии и других государств, активно разрабатывающих морские месторождения, – подчеркнул чиновник.

Согласно проекту государственной программы по изучению и освоению шельфа, подготовленному Минэкономразвития России, совокупный объем необходимого финансирования за весь срок ее реализации оценивается в астрономическую сумму в 9,3 трлн руб. ($310 млрд), с целью достижения запланированных показателей по годовой добыче к 2039 г. до 120 млн т нефти и до 270 млрд куб. м газа. Как заверил Донской, Правительство РФ проводит работу по снятию излишних административных барьеров, препятствующих проведению работ на шельфе, и стимулированию расширения геологоразведочной деятельности частных компаний. Замминистра признал, что круг потенциальных недропользователей шельфа крайне узкий и сводится к двум государственным компаниям – "Газпрому" и "Роснефти", сил и средств которых может быть недостаточно. Для проведения работ в тяжелейших условиях арктических морей необходимо привлекать передовые технологии и значительные финансовые средства, в том числе из частных российских и зарубежных источников. В качестве инструмента для такого привлечения правительство видит формирование консорциумов с сохранением контрольной доли за государственными компаниями РФ и с участием ведущих частных компаний, в том числе и иностранных, имеющих опыт работы на шельфе.

Сахалинский СПГ нужен рынку

Много внимания на конференции уделялось газовым проектам.

Досье По оценке экспертов, к 2020 году годовой объем производства СПГ в мире составит более полумиллиарда тонн, что соответствует примерно 700 млрд кубометров газа. С 2005 года объем рынка СПГ в мире вырос более чем на 20% и в прошлом году достиг 240 млрд кубометров. Сегодня доля СПГ в мировой торговле газом составляет уже 29%. Однако это не предел – уже к 2015 году прогнозируется почти двукратное увеличение объемов рынка СПГ.

"Газпром" рассчитывает на ключевое место на мировом рынке СПГ. Об этом говорил зампред правления ОАО "Газпром" Александр МЕДВЕДЕВ. Он привел данные, свидетельствующие, что Россия имеет все перспективы занять одно из ведущих мест в списке производителей СПГ, с долей производства до 10% от мировых объемов. В качестве потенциальной базы для наращивания мощностей в добычном сегменте СПГ "Газпром" рассматривает Дальневосточный регион. Речь идет о возможности запуска новых СПГ проектов на потенциальных площадках Дальнего Востока, например, на острове Сахалин и в районе Владивостока. Правда, исследование по последнему проекту находится на самой ранней стадии, отметил Медведев. На пресс-конференции Александр Медведев заявил, что "Газпром" готов разрабатывать месторождения проекта "Сахалин-3" совместно с иностранными партнерами при условии обмена на участие в аналогичных проектах. По его словам, речь может идти об обмене добывающих активов.

Тоже говоря о газе, главный исполнительный директор Sakhalin Energy Иэн КРЕЙГ (проект "Сахалин-2") отметил, что компания с марта 2009 года отгрузила 48 партий сжиженного природного газа, в том числе в Кувейт. Кроме того, за 10 лет Sakhalin Energy экспортировала 213 партий сахалинской нефти марки "Витязь" (смесь нефти с газовым конденсатом) энергетическим компаниям и перерабатывающим заводам Японии, Южной Кореи, КНР, Тайваня, Таиланда, США, Филиппин и Новой Зеландии. Нефть этой марки обладает низкой вязкостью в широком диапазоне температур, что делает ее особенно пригодной для производства авиационного керосина и дизельного топлива и близка по качеству к ближневосточной нефти марки "Дубай". На Пильтунском участке Пильтун-Астохского месторождения в конце прошлого года и в текущем году пробурено 5 нефтяных скважин, каждая из них обладает дебитом 1,3 тыс. тонн в сутки, что "превышает наши ожидания", сказал Крейг. На Лунском месторождении завершено строительство пяти газодобывающих скважин, это самые большие газодобывающие скважины в России. Производительность каждой – 10 млн кубометров газа в сутки. К 2013 году на этом месторождении будет пробурено еще 7 газодобывающих и водонагнетательных скважин.

В свою очередь президент Exxon Neftegas Limited Джеймс ТЕЙЛОР озвучил цифру поставок газа для газификации Дальнего Востока РФ. "Мы способны поставить 5 млрд куб. газа в год, – сказал он, – но надо думать, что делать с остальным газом, пойдет ли он на экспорт, что приведет нас к решению коммерческих вопросов".

Представители Sakhalin Energy говорили, что пропускная способность трубопроводной системы "Сахалина-2" может увеличиться в 8 раз по объему прокачиваемого газа за счет строительства дополнительных газокомпрессорных станций, если появятся дополнительные объемы газа, например, с других проектов. В этом случае будет целесообразно и строить третью, четвертую, а точнее, сколько понадобится технологических линий завода СПГ.

За то, что спрос на будущий сжиженный газ появится со стороны японских корпораций, поручился директор департамента нефти и газа Министерства экономики, торговли и промышленности Японии (METI) Хирохиде ХИРАИ. Он сказал, что японские корпорации хотят заключать долгосрочные контракты с РФ, поэтому Россия может удвоить и утроить поставки СПГ в Японию. Говоря о перспективах развития на Дальнем Востоке РФ газохимических комплексов, он заверил, что "Япония обязательно проявит интерес к этим проектам".

Интересно еще одно высказывание японского участника о роли сахалинских нефтегазовых проектов. "Благодаря сахалинским проектам мы освобождаемся от пут Ближнего Востока", – заявил на конференции советник JAPEX Татсуо МАСУДА. Пока же основным поставщиком нефти для Японии остается Ближний Восток. Но если ранее доля импорта ближневосточной нефти составляла 92,2% от общего объема импортируемой в Японию нефти, то сейчас, благодаря проектам Сахалинского шельфа, она снизилась до 86%. "В ближайшие год-два, за счет увеличения объема импорта сахалинской нефти, мы надеемся, что эта доля снизится до 74%, а когда труба ВСТО дойдет до Находки, она упадет еще более существенно", – сказал г-н Масуда.

Что касается спроса на сахалинский газ, стоит привести мнение генерального менеджера Shell Eastern LNG Криса ВИЛШОУ. Он предложил России рассмотреть возможности поставок сахалинского СПГ на рынки США и Мексики, где спрос на СПГ растет на 40% в год. "Надо себе застолбить место. Качество сахалинского СПГ высокое, спрос на него есть", – сказал он.

Конечно, речь на конференции шла и о газопроводной системе "Сахалин-Хабаровск-Владивосток", строительство которой идет полным ходом. Руководитель управления координацией восточных проектов ОАО "Газпром" Виктор ТИМОШИЛОВ сообщил, что проект будет осуществляться в беспрецедентно сжатые сроки. Первый вице-президент Газпромбанка Александр КАЗНАЧЕЕВ сообщил, что банк уже предоставил в этом году кредиты на общую сумму 27 млрд рублей компаниям, занятым в проекте строительства трубопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток", рассматриваются заявки по этому же проекту еще на 4 млрд рублей. "На Дальнем Востоке мы сформируем серьезный кредитный портфель", – отметил он, сообщив, что филиалы банка открыты почти во всех субъектах ДВФО, а до конца этого года планируется открыть филиал в Петропавловске-Камчатском. Он предназначен для финансирования проектов "Газпрома" и его подрядчиков в ДВФО, а также компаний, которые будут заняты в шельфовых проектах.

Многие выступающие на форуме подчеркивали, что Сахалин со своим уникальным опытом разработки проектов СРП в суровых условиях Охотского моря должен стать своего рода центром в освоении шельфов Дальнего Востока и Арктики.