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Венчурная ярмарка собирает инноваторов
27-28 ноября 2009 г. во Владивостоке состоится Приморская Венчурная Ярмарка. Ее организаторами выступили Администрация Приморского края, Законодательное собрание Приморского края (ЗС ПК), РАВИ (Российская Ассоциация прямого и венчурного инвестирования), Центр научно-технического и инновационно – технологического сотрудничества России и АТЭС (Центр "ТехноРАТЭС"), Тихоокеанская управляющая компания.
Инициатором проведения Ярмарки стал спикер ЗС ПК Виктор ГОРЧАКОВ. Такое внимание со стороны власти объясняется стремлением основательно включиться в процесс развития инновационной экономики и прямых инвестиций, который сейчас стремительно набирает темп по всей России. Как сообщили в оргкомитете Приморской Венчурной ярмарки, основная цель мероприятия заключается в формировании инфраструктурной среды для развития инноваций и инвестиций в Приморском крае. Работа пройдет на трех тематических площадках: инновационной, площадке прямых инвестиций и молодежно-образовательной.
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