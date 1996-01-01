Рыбная отрасль: абсолютный рекорд

Объем выловленной в этом году рыбы превысил полмиллиона тонн. Это рекорд за последние 100 лет и в два раза больше, чем было в 2008 году.

Об этом сообщил первый вице-премьер России Виктор ЗУБКОВ, проводивший заседание Правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Члены Комиссии обсудили итоги лососевой путины текущего года. Основное внимание при этом было уделено вопросам доставки рыбопродукции в центральные районы страны и ее последующей реализации. "Насыщение отечественного рынка качественной и доступной рыбопродукцией – вопрос стратегический и требует системного подхода", – подчеркнул первый вице-премьер. Он также обратил внимание на необходимость более активного участия деловых кругов в модернизации и строительстве объектов инфраструктуры.