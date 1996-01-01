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С 1 января 2010 года минимальная цена водки составит 89 рублей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) опубликовала проект приказа об установлении и введении с 1 января 2010 года минимальной розничной (потребительской) цены на водку, производимую на территории Российской Федерации или же импортную, сообщает корр. РИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Согласно приказу, минимальная розничная цена составит 89 рублей за 0,5 литра готовой продукции. Розничная цена на водку в таре другой емкости будет рассчитываться пропорционально минимальной цене за 0,5 литра. После подписания документа руководителям территориальных органов Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка надлежит довести установленную цену на водку до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

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