Где праздновать Новый год: места и цены

Если в конце октября прошлого года люди уже как-то определялись с местом проведения зимних праздников, то в этом туры только-только начинают продаваться. Направления традиционные - зимние базы отдыха в приморской тайге; Китай приграничный (Суйфэньхэ, Хуньчунь) и экскурсионный (Харбин, Далянь, Пекин); горнолыжные курорты Южной Кореи и северных провинций КНР; пляжный отдых в Таиланде и Вьетнаме. Отдельное предложение для тех, кто считает родиной Санта- Клауса Европу - встреча Нового года в Лапландии.

Родные просторы

Начнем с Приморья, самый большой выбор зимних баз отдыха на портале Шамора.Info. Предложения типовые: празднование Нового года в комфортабельных домиках с обильным ужином, плавно переходящим в завтрак. Дед Мороз, Снегурочка и фейерверк в счет включены (в среднем 5000-6000 руб., заезд на базу отдыха 31 утром, выезд 1-го вечером). Дополнительные услуги (баня и сауна, прокат лыж и коньков, экскурсии по красивым местам в окрестностях) - за отдельную плату. Любителям погулять ранним утром после новогоднего застолья имеет смысл ознакомиться с описаниями ближайших природных достопримечательностей. Например, семейный пансионат "Дубовый ключ" предлагает такие пешие экскурсии, как "Маяк Гамова - бухта Теляковского - Гамовская батарея" (4-5 часов); "Бухта Спасения - бухта Астафьева" (3-4 часа); "Мыс Шульца - дом Янковских" (2-3 часа). Базы отдыха и семейные пансионаты, расположенные вдали от накатанных дорог, стараются предложить клиентам улучшенный сервис внутри коттеджных домиков. Это может быть бильярд, караоке, настольный теннис или хорошо подобранная фильмотека на DVD. Особым спросом пользуется детская комната с возможностью пристроить под наблюдение малолетних чад.

Второй вопрос после цены, который потенциальные клиенты задают менеджерам по продажам: "Каким будет меню новогоднего стола?". Так, в санатории "Сахарный ключ", где предлагают встретить Новый год в пригороде Владивостока, уверены, что недостаточный ассортимент закусок может отпугнуть платежеспособного клиента: "Женщины хотят быть красивыми и отдохнувшими, а не стоять полдня у плиты. А мужчины хотят выпить и закусить оливье. Два дня, проведенные в спокойной обстановке санатория, решают эти задачи".

Китайский экстрим

В приграничный Китай на пару дней не ездят, минимальное по срокам предложение - 4 дня и 3 ночи. Минимальные расценки на отдых в Суйфэньхе - от 8000 руб. Конечная цена зависит от гостиницы и согласия либо отказа присутствовать на новогоднем банкете. Туристические компании, предлагающие провести новогодние праздники в приграничном Китае, имеют договоренности с принимающей стороной о русском меню и русских артистах. В заявленную цену включено проживание в гостинице, питание и трансферт. Экскурсии за отдельную плату. Примерно за ту же сумму предлагают развлечься в Хуньчуне. Туристам гарантируют дешевый шопинг и ориентированные на русских распродажи. Клиентам, выбирающим приграничный Китай только по принципу дешевизны, имеет смысл посчитать реальные расходы с калькулятором. Цена в рекламном буклете будет минимальной. Страховка, экскурсии, обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Следующее по популярности предложение - проведение новогодних и рождественских каникул на горнолыжных курортах Южной Кореи и Севера Китая. В КНР зовут на горнолыжные курорты Ябули и Бэйдаху. В Южной Корее (как и в прошлом году) устраивают русский sky-фестиваль на курортах Енгпенг и Хай Вай. Цены на проживание в обеих странах схожи, но добираться до корейских горнолыжных трасс дороже. Любящим комфорт можно посоветовать воспользоваться услугами парома DBS, который отходит от здания Морского вокзала. Таким образом, проще всего добраться до курорта Хай Вай. До Енгпенг придется ехать на DONG CHUN из Зарубино. Приключение еще то, особенно если везти собственное снаряжение. Впрочем, дорога до лучшего китайского горнолыжного курорта - олимпийских трасс Бэйдаху - тоже сахаром не покажется. Пересадка из автобуса в автобус и ожидание товарищей по группе вымотает кого угодно. Есть только единственный способ сберечь нервы - искать туристическую компанию с прямым автобусом. Относительно культурный способ сберечь деньги - жить не в отеле Бэйдаху, а в Чанчуне (40-50 минут на автобусе от трасс, трансферт включен в стоимость путевки). После четырех вечера подъемники останавливаются, а освещение отсутствует. Занять себя чем-нибудь, кроме сидения в номере и выпивания за здоровье всех присутствующих, сложно. И еще, заранее спросите у менеджера по продажам, сколько стоит дневной ski-pass на подъемники. Умножьте его стоимость на число дней и получите истинную стоимость горнолыжного развлечения.

А олени лучше

Любителям пляжного отдыха туроператоры обещают сказочное предложение в виде прямого чартерного рейса в Бангкок на Боинге 767 за 20000 туда и обратно. Из столицы Таиланда желающие могут отправиться как на широко разрекламированный Пхукет, так и на любой другой понравившийся курорт Юго-Восточной Азии. Еще более интересное предложение поступило от Korean Air, туристы через Сеул летят в Сайгон (Вьетнам), курорт Нячанг с 35%-ной скидкой. Авиабилет туда и обратно за 26000 рублей, 5-звездный отель на 10 дней и 9 ночей - $850.

Активно предлагаются европейские новогодние туры, авиабилеты на Москву выкупаются пакетами как из Владивостока, так и из Хабаровска. Львиную часть расходов на отдых для дальневосточников составляет стоимость авиабилетов, потому итоговая стоимость посещения любой страны Евросоюза или пляжного курорта Юго-Восточной Азии сравнимы. В итоге клиенты, в прошлом году выбиравшие лежание в шезлонге, в этом летят в Лапландию кататься на оленьих упряжках. Общее же число отдыхающих, готовых заплатить за новогоднюю неделю больше 40000 рублей на человека, стабильно.