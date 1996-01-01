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Прибрежный промысел становится всё прозрачнее
Рыбаки-"подфлажники", предпочитающие ловить гребешок и краба в российских территориальных водах, все чаще сами попадают на крючок пограничных органов ФСБ России. За последние два года число проверок, проведенных инспекторами ГМИ на судах рыбопромыслового флота, увеличилось в 4,4 раза.
Руководители пограничного управления отмечают, что прибрежный промысел с каждым годом становится все более "прозрачным", а его участники - более законопослушными. Об этом свидетельствует статистика правонарушений в сфере охраны водных биоресурсов. Если в 2007 году таких нарушений выявлено 58, то в 2009 - 28, в 2 раза меньше.
Для приморского погранотряда традиционным стало участие в операциях "Тайфун", "Лосось", "Краб". Причем приморские корабли и патрульные суда ведут работу не только в зоне своей ответственности, но и помогают пресекать незаконный промысел водных биоресурсов и их вывоз за границу своим коллегам в Дальневосточном регионе. С начала 2009 г. силами береговой охраны пограничного управления задержано за различные правонарушения 10 промысловых судов, из которых 8 - иностранные (в 2007 - 49 и 27, в 2008 - 11 и 8 соответственно), а также 28 маломерных плавсредств КНДР.
Желающих порыбачить без документов в последние годы было пруд пруди. Пальму первенства по браконьерству то и дело вырывали из рук то российские, то подфлажные суда. Привыкшие соблюдать закон на родине "иностранцы" идут в отрыв, как только пересекают российскую границу. Резкая смена менталитета обычно близка владельцам рыбодобывающих суденышек из Белиза, Камбоджи, Южной Кореи, Сьерра-Леоне. Не уступают им в проворстве сахалинские и приморские "коллеги". Поэтому вполне типичной для пограничников стал ритуал возвращения Нептуну его даров назад.
Камчатский, синий, волосатый крабы пользуются неизменным спросом у браконьеров. Пограничники по итогам операции выпускают в естественную среду обитания порой до нескольких десятков тысяч особей. Хотя не всегда удается застать морских обитателей живыми. Только в 2009 г. вернулись в морские глубины в живом виде более 77 тыс. особей краба, свыше 62 тыс. особей морского ежа и более 16,5 тыс. штук трепанга. Был предотвращен экономический ущерб государству в 51 млн руб.
За нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов в 2008-2009 гг. возбуждено более 40 уголовных дел в отношении 50 лиц, из них в совокупности с контрабандой - 5. Размер ущерба, зафиксированный Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю, за последние два года составил: в 2008 г. - более 5,8 млн руб. по уголовным делам и 16 млн руб. по делам административным. В нынешнем - немногим менее 22 млн руб. и 3,5 млн руб. соответственно.
Причем, нарушители в прошлом году не спешили возмещать причиненный ущерб: только 1% привлеченных к ответственности оплатил штрафы. В этом году кривая возмещенного стране урона пошла вверх. Вынесенными судебными решениями с 2007 г. по настоящее время конфисковано в доход государства порядка 13 судов, задержанных пограничниками за незаконный промысел водных биоресурсов. Одно из последних дел - конфискованный мотобот РПН 2029. Его владельцам пришлось расстаться с плавсредством по решению Лазовского районного суда Приморского края. Такова расплата за вылов 1,5 тыс. особей приморского гребешка.
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