ФАС может вмешаться

Закон определяет право для саморегулируемых организаций проводить аккредитацию страховых компаний, т.е. выбирать всего нескольких из десятков работающих на приморском рынке страховщиков.

Например, одна из образованных во Владивостоке СРО предпочла ограничиться всего тремя компаниями. Это значит, что большинство страховщиков в ближайшее время потеряют значительное число своих клиентов. Строительные компании со своей стороны вынуждены будут прервать отношения со своими страховыми компаниями, несмотря на многолетнее сотрудничество. Дело может дойти до разбирательства в ФАС, считают страховщики, поскольку складывающаяся ситуация явно ограничивает право выбора для клиента.