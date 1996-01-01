В Приморье СРО только появляются

До работы в новых условиях строительной отрасли осталось меньше полутора месяцев. Однако само самоопределение СРО пока что затянулось.

В Приморье на сегодняшний день не появилось ни одной организации, имеющей статус СРО. На всем Дальнем Востоке его получила лишь одна организация, работающая в Петропавловске-Камчатском и в Южно-Сахалинске.

Известно, что в настоящее время лицензионную строительную деятельность во Владивостоке осуществляют 1 311 организаций. И из них только около десятка, определившиеся в московские СРО, формально получили новый "пропуск" на стройку.

По данным Ассоциации юристов Приморья, во Владивостоке лишь две некоммерческие организации строителей подали документы на регистрацию в качестве СРО. Это Некоммерческое партнерство "Альянс строителей Приморья", набравшее 118 членов, и Некоммерческое партнерство "Региональное объединение строителей Приморского края", в котором насчитывается более 160 членов.

Еще шесть некоммерческих организаций ведут организационную работу по созданию СРО и объединению в них строителей, проектировщиков и изыскателей Приморья. Но ими пока не поданы заявки на регистрацию статуса СРО. Это НП строителей "Дальмонтажстрой", в котором уже 120 членов, НП проектировщиков Приморского края - 66, НП "ДВ Проектировщик" - более 50 и НП "Тихоокеанская лига строителей" - свыше 100.

Кроме того, в свои ряды через Приморское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз заемщиков-вкладчиков России" привлекает московское НП "Межрегиональная гильдия строителей". А региональное отделение ОО МСП "ОПОРА РОССИИ" организует работу по вступлению в московские "Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего бизнеса", "Межрегиональное объединение архитектурно-проектных предприятий малого и среднего бизнеса" и в "Межрегиональное объединение инженерно-изыскательских предприятий малого и среднего бизнеса".

Не определились со вступлением в коммерческие партнерства и СРО около 500 строительных, проектных и изыскательских компаний и организаций. Чтобы помочь им определиться в своем выборе, Администрация г. Владивостока и Ассоциация юристов Приморья 19 ноября в здании администрации с 14.00 до 18.00 проведут бизнес-семинар, на котором по вопросам вступления в саморегулируемые организации в области строительства выступят представители администрации и некоммерческих организаций.