Национальное объединение СРО возглавит стройку

В ближайшее время будет создано Национальное объединение строительных СРО (саморегулируемых организаций). По мнению экспертов, у новой структуры будут министерские полномочия, которые позволят влиять на законодательные процессы в строительной отрасли. Необходимость создания Национального объединения СРО назрела давно. Росстроя уже нет, а Минрегион не имеет возможности в полной мере координировать работу отрасли. Получается, что исполнительного органа государственной власти, который помогал бы строителям, нет.

Согласно ФЗ от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ" объединения должны быть созданы до 1 июля 2010 г. Однако профессиональное сообщество сходится во мнении, что для решения насущных задач эту работу необходимо форсировать.

- Станет ли оно прообразом министерства или же профессиональным лоббистом интересов отрасли на самом высоком уровне - покажет время, - говорит президент СРО НП Александр ХАЛИМОВСКИЙ. - Отмечу лишь, что колоссальными усилиями коллег аналогичное объединение уже создано в архитектурно-строительном проектировании. Основная задача, которую должно решить Национальное объединение строителей, - реформы технического регулирования. Правовой вакуум, создавшийся в отрасли из-за устаревших СНиПов и ГОСТов, а также отсутствия специализированного техрегламента, не способствовал развитию строительства.

В Национальное объединение войдут все зарегистрированные СРО от Калининграда до Владивостока. Все решения будут приниматься путем голосования. Поэтому главное, что получит бизнес-сообщество, особенно малое и среднее предпринимательство, - "право голоса".