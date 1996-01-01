Земля в мешке

Велика Россия, а строить негде. Неэффективные собственники и пользователи не дают инвесторам вложить свои "пять золотых".Особенно обидно за федеральные земли, которые остались до сих пор вне рыночных отношений. Эту несправедливость сегодня устраняет организованный в 2008 г. Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (РЖС).

В июне 2009 г. глава Фонда "РЖС" Александр БРАВЕРМАН на заседании совета по реализации национальных приоритетных проектов в Кремле высказался, что в целом за этот год новой структуре удастся продать федеральных земель на сумму 2,4 млрд руб. вместо запланированных ранее 1,1 млрд. Вырученные таким образом средства вроде бы будут направлены на "обеспечение инфраструктуры земельных участков". Впрочем, Фонд берет на себя столько разных задач, помимо продажи земель и создания инфраструктуры, что дай ему весь российский бюджет - мало покажется.

Лакомые лоты

Судя по уже состоявшимся в других регионах аукционам, право аренды нескольких участков владивостокского Патрокла, определяемых под новую застройку, может уйти за рекордную сумму и поднять планку продаж участков, оказавшихся в руках Фонда, в других регионах. Для сравнения: право аренды в центральной части г. Кирова территории площадью всего 16 га ушло за 55 млн руб.

Понятно, что право аренды территории в 10 раз большей - 162,46 га, через которую пройдет федеральная трасса, соединяющая о. Русский и аэропорт Владивосток, да еще на берегу моря, не может быть продана по чисто символической цене 28 млн руб. Другое дело - за полмиллиарда, миллиард? Впрочем, зачем гадать, если уже завтра результаты могут быть оглашены.

Спрашивается: если эти деньги предполагается вложить в инфраструктуру будущей застройки, то есть ли вообще смысл перекладывать их через аукционы из карманов застройщиков в карман Фонда. Не проще ли просто обязать их на эти средства провести водопровод, канализацию, построить детский сад и т.д.? То есть навесить привычные и понятные обременения.

Что может быть проще, чем дать застройщикам "освобождение от любой аренды", чтобы они снизили свои издержки и выдали "на-гора" более дешевый "квадрат"? Сколько бы ни заплатил будущий арендатор за землю, вся эта сумма в конечном счете ляжет бременем на покупателя жилья.

Можно приблизительно подсчитать, сколько застройщикам придется выложить средств Фонду за Патрокл в целом. К 28 млн руб. за право аренды надо добавить реальные около 1,12 млрд руб. самой аренды в течение 9 лет плюс около 137 млн руб. за его выкуп.

Если главный арендатор-застройщик, победивший в аукционе, пустит мелких застройщиков на субаренду, то соответственно цена "квадрата" должна подрасти еще. А ведь по нынешней выкупной цене - около 8,5 тыс. руб. за сотку - частники вроде меня буквально влет раскупили бы Патрокл и избавили бы и Фонд, и дорогие наши власти от головной боли: "что с ним делать?".

Конечно, удивительно: сколько городские и краевые власти бились за то, чтобы вовлечь во Владивостоке военные земли в оборот, а появился Фонд "РЖС" и без проблем получил их, чтобы затем сдать в аренду или продать. А ведь город или край, получив эти гектары, могли бы без федеральной опеки выставить их на аукцион. И не стоило бы для этого напрягать структуру, которая в это же время могла бы заниматься более глобальными вопросами.

Что строить будем?

Как было отмечено на совещании, а затем на "круглом столе" во Владивостоке, прошедшем в Доме переговоров на Санаторной на минувшей неделе, в районе Патрокла можно будет построить жилья разного типа, по советской норме 20 кв. метров на каждого, примерно на 15-18 тысяч человек - около 350 тыс. кв. м. На территории 65 га. То есть плотность населения здесь должна составить в лучшем случае 277 человек на 1 га.

Для сравнения: высотный жилой комплекс в районе бухты Федорова должен дать городу примерно 361,6 тыс. кв. м помещений, в т.ч. около 250 тыс. кв. м жилья, из которых около 200 тыс. поступит в свободную продажу. Общая площадь земельного участка под жилой комплекс "Аквамарин" составляет всего 3,75 га! На Патрокле выход жилья на 1 га составит около 5,6 тыс. кв. м, а в районе бывшего завода "Металлист" - около 67,6 тыс., то есть в 12 раз больше. Эффективность застройки нового района представляется специалистам примерно в 12 раз ниже, чем на пятачке у б. Федорова!

Не исключено, что словесная декларация о строительстве на Патрокле эконом-класса - это игра на публику. Реальный проект наверняка будет более элитным. Попытка частично - на 25% застроить Патрокл "эконом-классом", который должен выкупить Фонд, а остальное жилье возвести более высокого уровня даст искусственное снижение комфорта этого будущего жилого района и в целом его статуса. Хотя элитный район здесь никак не получится.

Задача с множеством неизвестных

Патрокл известен тем, что именно здесь изначально предполагалось строить Приморский океанариум мирового уровня. Казалось бы, чем это не "центровой" объект для зоны рекреации, повышающий статус территории. Однако в дальнейшем лично у Президента РФ нашлись причины отказаться от океанариума в этом месте и перебросить строительство в другой район.

Наверное, для морских организмов и городской элиты экология здесь все-таки неподходящая? Им бы Академгородок, Санаторную, Садгород, а не этот отдаленный район вблизи действующего кладбища, куда ветра выносят вредные выбросы ТЭЦ-2, а волны на берег - мазут и отходы с проходящих мимо судов!

К сожалению, на сегодня не изучен спрос на жилье в районе Патрокла, как и по другим предлагаемым к комплексной застройке территориям. Непонятно, кто же там будет жить. По "Снеговой пади", например, все ясно - это бывшие военные. А здесь не все так просто.

Опасаюсь, что застройщики Патрокла, скорее всего, здорово пролетят. Если они будут вынуждены продавать Фонду часть жилья по нынешним 30 тыс. руб. за "квадрат", то остальное надо предлагать хотя бы по 60 тыс. А ведь среднерыночный "квадрат" во Владивостокском новострое на сегодня можно купить за 50-55 тыс. руб. Например, в жилом комплексе "Армада" на Некрасовской. То есть, если рынок не "подогреть", то риски довольно велики. Впрочем, впереди 9 лет.

Поддержка в виде обещаний

Если хорошо пообещать, то даже в это смутное кризисное время за "мешок с котом" можно выручить неплохие деньги.

Губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН и Александр Браверман в преддверии аукциона скрепили своими подписями "план мероприятий по жилищному строительству на земельных участках, переданных для формирования имущества Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства" в районе б. Патрокл. Эти мероприятия расписаны на девять лет. Безусловно, за это время много воды утечет. Обещания, которые сегодня будущему победителю(ам) выдают сам Фонд "РЖС", городская и краевая администрации, АИЖК, банки и пр. - по развитию инфраструктуры, кредитованию и пр., - пожалуй, чисто моральная поддержка. Например, если банк не получит в залог активы застройщика и землю (причем не арендованную, а собственную), то на Патрокл его можно "загнать" лишь "административным кнутом". А мэра горожане могут просто замучить вопросами: почему он бросит огромные средства из городской казны на поддержку освоения федерального Патрокла, когда они крайне нужны для ликвидации отсталости городской инфраструктуры существующей застройки и на другие актуальные нужды?

Кроме того, сегодня финансирование строительства во Владивостоке нового жилья по уже начатым объектам жилищного строительства сильно отстало. Его как-то надо "вытягивать из кризиса". И спрашивается: достойно ли в такой ситуации бросать незавершенное строительство и кидаться на новое? Опять же, не логичнее ли силы застройщиков попробовать сконцентрировать на уже начатой "Снеговой пади", где всем строителям города, занятым на строительстве нового жилья, хватит работы на ближайшие 5-7 лет.

Почему город и край должны вкладываться в убогое для Патрокла предприятие "эконом-класса"? Зачем это надо поддерживать банкам, сетевикам, АИЖК и пр.? Не лучше ли направить усилия на строительство и реконструкцию застройки других районов города, где, вложив намного меньшие средства, можно получить более высокий результат?

Инвесторы должны быть крепкими

Каждому овощу свое время. Любой аукцион, наверное, тоже должен "созревать". Перед тем как выставить земельные участки на аукцион, правильнее было бы попробовать сделать по ним хотя бы "черновое" технико-экономическое обоснование, набросок генплана. Нам, журналистам, ничего такого на "круглом столе" не продемонстрировали. Вероятно, из предложенных к продаже гектаров стоило бы вычесть те из них, которые должны пойти под социалку и будущую федеральную трассу.

Вообще, хорошим тоном в мировой практике у девелоперов считается предложение на аукционе готовой к строительству площадки, а не бросовых земель, на которых конь не валялся. В конечном счете победитель аукциона может оказаться один на один со своими проблемами.