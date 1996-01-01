"Ближним" будете?

Во Владивостоке на улице Нейбута в конце октября распахнул свои двери крытый рынок с символическим названием "Ближний". Через две недели супермаркет, работающий рядом, сократил свои торговые площади на 50%. Остальные торговые точки отметили падение продаж до 40% и были вынуждены снизить цены на 10-15%, но вернуть покупателей это не помогло.

Еще до открытия рынка многие жители этого района проявляли к нему интерес. Ведь Нейбута - один из немногих районов, где подобные предприятия торговли отсутствовали, зато было много супермаркетов. Официальная презентация состоялась 27 октября, но планируется и торжественное открытие с большим количеством гостей - покупателей и представителей власти. Новая торговая точка стала популярной не только у обитателей здешнего "спального" микрорайона, то есть на улицах Черняховского, Ватутина, Нейбута и Ладыгина, но также и у жителей других районов краевого центра, и это несмотря на отсутствие какой-либо рекламы! Попутная дорога привела на новый рынок и корреспондента "ЗР".

В расчете на средний класс

Если театр начинается с вешалки, то торговые ряды "Ближнего" - с… бесплатной парковки на 80 машин! Таким сервисом не могут похвастаться многие гипер-, супер- и минимаркеты. Стоянка находится буквально в трех шагах, что, согласитесь, очень удобно: затарился продуктами, вышел на улицу, а авто поджидает почти у порога!

Но и к этому сервису в "Ближнем" скоро появится "бонус" - тележки для покупок, как в "фирменных" магазинах, словом, все для удобства клиентов. Площадь торгового зала "Ближнего" 1400 кв. м, где расположились 30 (!) разномастных отделов, от "Зоотоваров" до "Хлебобулочных изделий", от "Овощей и фруктов" до "Бытовой химии". Здесь, как в известной рекламе, ВСЕ в одном флаконе! Пока весь рынок обойдешь с сумками да с пакетами, руки отвалятся, так что тележки явно пригодятся: набрал товару, подкатил прямо к машине, перегрузился и... счастливого пути!

Кстати, о "безлошадных" покупателях тоже позаботились: рынок специально построили рядом с остановкой общественного транспорта "Депутатская". По словам одного из учредителей рынка Валерия ЧЕНЦОВА, "торговые ряды строили в расчете на жителей микрорайона, которые, по разным причинам, не имеют возможности выбраться за продуктами на другие рынки города. "Когда мы планировали его, нам было понятно, что конкуренция у нас будет жесткая, поэтому решили, что наш рынок должен конкурировать ценой, качеством обслуживания и ассортиментом. Мы очень тщательно отбирали арендаторов. При этом сразу говорили, что успех проекта зависит от их цен и ассортимента. Все арендаторы согласились работать с минимальной торговой наценкой, а зарабатывать за счет оборота".

Пенсионерка Клавдия Викторовна живет в 9-этажном "крейсере" на Нейбута, 87. До открытия "Ближнего" она свои покупки делала в ближайших магазинах. Но сейчас женщина изменила своей многолетней привычке.

- Почему? - спрашиваю я у Клавдии Викторовны, бывшей учительницы 75-й школы. - Ведь те магазины ближе?

- Ближе, но здесь у меня есть возможность самой выбрать продукты, прицениться. Ведь в магазине никто вам самим не позволит выбирать яблоки или помидоры, там уже все расфасовано, а здесь - пожалуйста! И еще посоветуют, что взять получше и подешевле.

Политэкономия за прилавком

Цены в "Ближнем" действительно не кусаются. К примеру, яблоки стоят от 50 до 70 рублей за кг, помидоры - 20-25 руб., картофель - 20-25 руб., виноград - 60-80 руб.

- Нам нет смысла ставить цены как в супермаркетах! Иначе НАШ покупатель от нас уйдет, и мы останемся без работы. И кому это будет выгодно? - говорит продавец одного из овощных прилавков Юлия. Имя девушки написано на бэйдже, прикрепленном к ее халату (здесь все продавцы в одинаковых халатах и с бэйджами, как в супермаркетах. Вот вам и рынок! - Прим. автора). Аналогичного мнения о ценах придерживается и хозяйка отдела "Зоотовары" Татьяна:

- Зачем обдирать покупателей? Люди не дураки, они отлично разбираются в ценообразовании. Сейчас, прежде чем что-то купить, покупатель десять раз приценится к товару. И если только он услышит, что где-то есть такая же вещь, но подешевле, он поедет туда, - рассуждает словоохотливая женщина.

До "Ближнего" Татьяна арендовала угол на Первореченском рынке, но была вынуждена съехать из-за высокой аренды. По ее признанию, на "Ближнем" аренда гораздо ниже, что, естественно, отразилось на цене зоотоваров и на их реализации: продажи сразу пошли в гору. Вот она, политэкономия в масштабах прилавка! Поэтому она уверена, что подобные рынки во Владивостоке могут снизить цены для потребителей не на словах, а на деле.

Безусловно, цены на цивилизованных рынках, таких как "Ближний" или "Березка", не сравняются с ценами "диких" торговых рядов. "Рынок на Спортивной" предлагает цены еще ниже, но там продавцы не получают зарплату, а живут за счет… обвеса. Там почти у каждого торговца гири с высверленными пустотами. Выводы отсюда делайте сами. В "Ближнем" же "моржа" за счет покупателей исключена. В этом уверовал меня Валерий Ченцов, но для сомневающихся будут установлены контрольные весы: не доверяешь - перевесь!

Благодаря сарафанному радио молва о строительстве на улице Нейбута "социальных" торговых рядов моментально распространилась по району. - Мы еще расставляли оборудование, а покупатели уже шли к нам! Когда мы поняли, что дальше тянуть с открытием нельзя, я дал команду арендаторам: "Открыться через пять дней!". В день открытия у нас был аншлаг! - рассказал "ЗР" Валерий Ченцов.

Аншлаг в "Ближнем" был и в день моего визита, но традиционной толкотни, как на других рынках, где покупатели из-за тесноты трутся филейными местами друг о друга, здесь не было. По словам Валерия Ченцова, "Ближний" спроектирован так, чтобы между торговыми рядами было достаточно свободного места для нескольких рядов покупателей. Кроме того, здесь отличные теплозащита и принудительная вентиляция: зимой не холодно, летом не жарко. Благодаря особой конструкции стен из сэндвич-панелей, заполненных стекловатой, а не пенопластом, новорожденный рынок не боится огня. При сборке использовались саморезы для сэндвич-панелей. Словом, "Ближний" сделан с умом.