Как сэкономить в супермаркете?

Если вы задумались о том, что расходы вашего бюджета увеличиваются и все деньги вы тратите на продукты питания, значит, пора заняться оптимизацией своих расходов. В связи с этим необходимо четко представлять, какая наценка заложена торговыми предприятиями и за что вы переплачиваете деньги.

Как правило, наибольшая торговая наценка, в среднем 40%, представлена в супермаркетах. Здесь торговую наценку, как правило, устанавливает специальная программа, поэтому если вы думаете, что два разных сорта колбасы имеют разную торговую наценку, то вы заблуждаетесь. Высокая наценка обусловлена тем, что именно эти предприятия имеют повышенные издержки. Но, в отличие от небольших магазинов, шансов купить некачественный товар в супермаркете меньше. Здесь есть специальный сотрудник, выполняющий функции сертификатчика, кроме того, за каждым супермаркетом закреплен ветеринарный врач, который следит за наличием ветеринарных свидетельств, сертификатов соответствия, удостоверений качества.

С другой стороны, если у вас не универсальная покупка (мыло, колбаса, колготки, уголь и так далее), то купить буханку хлеба или батон колбасы по приемлемой цене вполне можно. Все супермаркеты ударились в антикризисные программы, и торговая наценка на хлеб, молоко, сахар, яйцо вполне может быть в пределах 15%. При условии, что это не сигнальная позиция, которой супермаркет может торговать даже в ноль либо в минус. Для этого нужно отыскать в магазине желтый ценник, как правило, они есть во всех супермаркетах, но в глаза не бросаются... В супермаркетах часто бывает, что желтый ценник есть, а продукции уже нет.

Сэкономленные деньги вы оставите на алкоголе, эта товарная группа в супермаркете накручивается до 40-70%, кулинария и того выше - до 100-300%. Для сравнения: килограмм парной телятины приобретается предприятием торговли менее чем за 200 руб., а на прилавке котлета из нее будет стоить уже около 500. Поэтому, приобретая салатик, котлетку, курочку, рыбку жареную, вы должны понимать, что, в принципе, вы покупаете это по ресторанным ценам.

Еще очень разорительными для потребителя бывают дисконтные карты. Например, вам предлагается купить товара на 20 тыс. руб. и получить дисконт в 5%. Купить товар на 20 тысяч, значит, стать постоянным покупателем. В будущем отказаться от покупок в этом магазине, будет сложно, особенно после того, как вы уже потратите тысяч эдак десять. В общем, разработчики данных дисконтных программ просто охотятся за вашим кошельком. Если дисконтная карта у вас в кармане, и вы ею активно пользуетесь, значит, цель достигнута.