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Определена стартовая цена по Патроклу

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства определена стартовая цена аренды трех земельных участков, право застраивать которые среди потенциальных инвесторов будет разыграно 18 ноября.

Интересная для застройщиков территория площадью около 162,5 га предлагается за 28 млн руб. на девять лет. Шаг аукциона составит 1 млн руб. Ежегодные платежи арендатору предлагается погашать в размере 745,3 тыс. руб. за 1 га, при том что в первый год аренды будет действовать льготный 50%-ный платеж. Устроители аукциона считают, что в течение девяти лет в районе б. Патрокл может быть полностью осуществлена застройка, включающая жилую, общественно деловую и рекреационную части. Для застройщика определено немаловажное условие - возможность выкупа арендуемых участков, за исключением территорий общего пользования и под жилыми домами с квартирами, оформляемыми в собственность граждан. Выкуп можно будет производить на любом этапе строительства, а изначально цена выкупа составляет 843,2 тыс. руб. за 1 га.

Арендные платежи и выкуп участков не должны ударить по карману будущих новоселов, поскольку здесь предполагается строить жилье эконом-класса.

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