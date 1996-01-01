Во Владивостоке подведены итоги Дальневосточного окружного инновационного конвента

В нем приняли участие 18 проектов молодых представителей вузовской и академической науки в возрасте до 35 лет из Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Еврейской автономной, Сахалинской и Магаданской областей, Республики Саха (Якутия). В составе жюри также были представители власти, научного и бизнес-сообщества субъектов ДФО и Зворыкинского проекта.

Диапазон представленных во Владивостоке проектов был необычайно широк - от создания устройств для борьбы с гололедом и снежным накатом, новых технологий приготовления пресервов из сельди до биореакторов. Не обошлось и без модных нанотехнологий.

В номинации "Лучшая инновационная идея" победил проект Вадима КУМЕЙКО (ДВГУ), который с командой единомышленников работает над идеей выращивания с помощью стволовых клеток имплантантов, причем стоит задача создавать их с программой направленного воздействия на конкретную проблему. Постановка задачи - создание новой медицинской технологии - вполне может заинтересовать "Роснано", считают члены жюри.

У студента из Еврейской автономной области Виталия МУРАШЕВА, ставшего победителем в номинации "Лучший инновационный продукт", практически не было конкурентов, и не потому, что он изобрел что-то суперинновационное, - он придумал программу для джойстика, с помощью которого можно не только играть, но и дистанционно управлять разными компьютерными программами. И это был действительно готовый продукт, не требующий больших затрат на внедрение.

А вот "лучшим инновационным проектом" признана разработка Дмитрия ОНИЩЕНКО (ДВГТУ) по получению нанодисперсного кремния из отходов сельского хозяйства (в частности, из рисовой шелухи и т.д.). Эта технология может использоваться при производстве литий-ионных аккумуляторов. Опытные образцы показали, что цикл работы таких аккумуляторов - до 1200, в то время как имеющихся на рынке - 500. Новым продуктом уже очень интересуются китайские производители.

В рамках конвента прошла также выставка инновационных проектов, которые в конкурсе не участвовали, но были не менее интересными. Один из них мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ отметил своим призом. Это малогабаритный подводный телеуправляемый аппарат, который разработала Анна БЫКАНОВА из ДВГУ.

В декабре победители примут участие во всероссийском конвенте в Санкт-Петербурге. Победители получат Зворыкинскую премию - 1 млн руб. и возможность пройти стажировку на площадках ведущих инновационных компаний.

Досье Зворыкинская премия - национальная премия в области инноваций - вручается ежегодно в рамках Российского молодежного инновационного конвента, который впервые прошел в 2008 г. Владимир ЗВОРЫКИН родился в Российской империи в 1889 г. В Петербургском технологическом институте получил образование. В Первую мировую войну служил в войсках связи, а в 1919 г. вынужден был эмигрировать в США. Весь мир знает его как изобретателя телевидения и электронных оптических приборов.

Итоги конвента прокомментировал председатель экспертного совета, исполнительный директор Центра научно-технического и инновационно-технологического сотрудничества России с АТЭС (Центр ТехноРАТЭС) Игорь КОРШЕНКО:

- Мы впервые проводили региональный этап молодежного инновационного конвента и, на мой взгляд, справились с этой задачей. Регионы Дальневосточного федерального округа показали свой потенциал, хотя представленные проекты по степени проработанности получились очень неоднородными.

Конечно, мы понимаем, что конвент проходит в стране второй раз. На мой взгляд, необходимо поработать над методикой его проведения. Регионы должны получить от оргкомитета более четкие методические указания по критериям отбора проектов и формату, в котором он должен быть выполнен. Нужно формализовать и критерии оценки проектов, чтобы уменьшить субъективизм жюри.

Задача конвента - выявить проекты, пригодные для коммерциализации, а многие участники предлагали чисто научные идеи, не до конца подтвержденные лабораторными исследованиями, причем на таком языке, что инвестор вряд ли поймет, а соответственно и денег не даст. Их ставили в тупик вопросы об оценке рынков сбыта для их продукта, условиях участия инвесторов. В этом плане на порядок лучше смотрелись представители Приморья: неудивительно, что в двух из трех номинаций они победили.

Надеюсь, для конкурсантов было полезным как общение с экспертами, так и друг с другом. Мы постарались на мастер-классах максимально расширить их кругозор, научить представлять проекты и разговаривать с инвесторами. И следующий Дальневосточный молодежный инновационный конвент пройдет на более высоком уровне.