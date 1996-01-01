Рынок жилья во Владивостоке ожил

По данным центра мониторинга "Тренд", по итогам октября рынок вторичного жилья во Владивостоке показал очень хорошие результаты - количество сделок купли-продажи резко выросло до 818, что в 3,1 раза больше, чем в январе.

Причем с июня помесячно фиксируется заметное увеличение количества сделок по отношению к аналогичному месяцу прошлого года. Впрочем, до рекордных в 2000-х гг. результатов рынку еще требуется подтянуться. Высшим был результат в июле 2003 г. - 1028, и вторым - в декабре 2007 г. - 1019 сделок.

Аналитики предполагают, что, благодаря корректировке цен, "разморозились" сделки, которые намечалось провести осенью прошлого года и минувшей зимой. С другой стороны, рост количества сделок может подтолкнуть цены вверх, и не только по "вторичке", но и на рынке нового жилья.

Положительной становится динамика и по сделкам, которые проводятся с привлечением ипотечного кредитования. Если в марте таких сделок по городу было заключено всего 25, то в октябре - 140. При этом особую роль в оживлении таких сделок начал играть "материнский капитал". В целом ситуация на рынке жилья остается довольно "темной", и предсказывать его дальнейшую активность и поведение цен специалисты пока не решаются.