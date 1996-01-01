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Ставки аренды торговых помещений опустились до уровня 2007 г.
Наиболее демократичная ставка аренды для арендаторов - 500 руб. в месяц за "квадрат" торговой площади - в третьем квартале была в ТЦ "От и До" в районе Луговой.
Парадокс, но и самые высокие ставки аренды "квадрата" сегодня предлагает тот же район - в ТЦ "Луговая" арендатор в зависимости от ценности места получает его по 1200-2750 руб. за 1 кв. метр. Сказывается "проходимость" площади, которая, благодаря новому строительству, постепенно исчезает с лица города.
Что же касается ставок аренды в торговых центрах в историческом центре Владивостока, то они из-за растущей между ними конкуренции и нехватки покупателей начинают сдавать позиции, хотя плата в них - от 850 до 2 500 руб. за 1 кв. метр в месяц - заметно выше, чем в ТЦ в спальных и отдаленных от центра районах - от 620 до 1 500 руб.
По мнению директора ООО "Индустрия-Р" Сергея Дымченко, в целом ставки аренды торговых помещений во Владивостоке опустились до уровня 2007 г. Большое и разнообразное предложение, наличие пустующих площадей и, несмотря на "перебор" по обеспеченности торговыми площадями по городу, продолжающееся строительство новых ТЦ способствуют дальнейшему падению ставок аренды в существующих зданиях.
В перспективе даже при возможном резком подъеме розничной торговли в городе можно ожидать деградации некоторых существующих торговых центров, как это на сегодня демонстрирует ушедший с рынка "Женский ГУМ", и их перепрофилирования.
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