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Строительство двух верфей в Приморье начнется в первой половине 2010-го

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Строительство двух современных судостроительных верфей в Приморье начнется в первой половине 2010 г., сообщила пресс-служба администрации Приморского края. Верфи будут строиться на 30-м судоремонтном заводе в бухте Чажма и на судоремонтном заводе "Звезда" в Большом Камне.

Реализацией проектов занимается Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (филиал Объединенной судостроительной корпорации), который был создан в начале 2009 г.

По словам директора департамента промышленности и транспорта Приморского края Игоря ХРУЩЕВА, приведенным в сообщении, сегодня идет разработка мастер-планов проектов и первые подготовительные работы.

Так, на верфи 30-го СРЗ в ЗАТО Фокино будет производиться буровое оборудование, основания для нефтяных платформ и технологическое оборудование. Соглашение на строительство подписано между Дальневосточным центром судостроения и судоремонта и сингапурским концерном Yantai Raffles. Объем инвестиций составляет $100-200 млн.

На базе завода "Звезда" в ЗАТО Большой Камень будет построена верфь для строительства газовозов - соглашение об этом дальневосточный субхолдинг ОСК подписал с корейской корпорацией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME).

В Большом Камне будут строиться крупнотоннажные суда (танкеры, газовозы), буровые суда, плавучие заводы по производству сжиженного природного газа. Южнокорейские инвесторы направят на финансирование проекта порядка $200 млн.

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