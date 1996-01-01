На прилавки Владивостока "приплыли" дешевая селедка и креветка

На прошлой неделе розничные точки краевой столицы отметились двумя дешевыми видами морепродуктов. Начавшаяся сельдевая путина и ее первые поставки на российский берег дали возможность потребителям купить на рынках Владивостока свежую тихоокеанскую сельдь по цене 40 руб. за килограмм.

Однако, по прогнозам экспертов, уже через две недели цена может снизиться до 35 руб. за кг, вот только к Новому году цена опять поднимется, да и саму сельдь трудно будет найти в рознице, так как она практически вся будет раскуплена для переработки. Так, чтобы сэкономить, запасайтесь селедочкой и солите ее сами. Ведь после того как над ней поколдует перерабатывающее предприятие, цена перевалит за 100 рублей.

Вторым приятным сюрпризом стало появление на рынке углохвостой креветки. Отметим, что в среднем ее стоимость 150 рублей за килограмм, а по вкусовым качествам она превосходит китайскую креветку, которой забиты рынки и магазины. Вот только, по информации "ЗР", креветка в торговой сети будет не более месяца, так как в Россию привезли всего 10 тонн этого деликатеса.

Любителям красной икры тоже стоит поторопиться. Если сегодня цена 1 кг деликатеса не превышает отметку в 1400 рублей, то, по словам представителей оптового звена, уже в конце ноября ожидается рост на 300-400 рублей.

А вот краболюбам придется значительно раскошелиться. Поставки краба в Россию уменьшаются, соответственно ценник растет. В среднем конечности краба стоят уже более 800 руб. Ближе к Новому году купить крабовое мясо будет проблематично, поэтому если ваш праздничный стол не обходится без крабового салата, делайте запасы, иначе придется довольствоваться "крабовыми палочками".