Риса будет больше

Приморские сельхозпроизводители продолжают уборку риса с полей. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия края, на сегодняшний день убрано уже более 50% от плана, намолочено 22,5 тыс. т этой культуры (прошлый год - 20,2 тыс. т). Урожайность составляет 24,7 ц/га.

Напомним, в этом году в 2,2 раза увеличены посевные площади под рис. Всего под эту культуру занято более 18 тыс. гектаров пашни. Специалисты отмечают, это вполне оправданно: рис является одной из приоритетных продовольственных культур в крае. Отметим, стабильным спросом на рынке пользуются традиционные сорта - "Дальневосточный", "Новосельский", "Садко". Специалисты отмечают и высокий выход рисовой крупы.