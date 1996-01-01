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Земли меняют назначение

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

К землям сельхозназначения в последние годы интерес заметно возрос как со стороны покупателей и арендаторов, так и со стороны контролирующих органов, отслеживающих порядок их использования. Но сейчас сказать точно, сколько земель реально используется по назначению, не может никто.

Во многих случаях права собственности до конца не оформлены, а там, где земли арендуют сельхозпроизводители, муниципалитеты оказываются зачастую в полном неведении об их использовании. В итоге Россельхознадзор уже четвертый раз за последнее время инициирует изъятие земель в Приморье, не используемых по назначению более трех лет.

Каких-нибудь три-четыре года тому назад, когда земли вдруг стали активно разбирать, скупать паи у крестьян, мало кто всерьез воспринимал возможность впоследствии лишиться этой собственности. Все-таки процедура изъятия достаточно громоздка и требует немало времени, да и для лишения собственника имущества нужны серьезные основания. Но вопрос об эффективности использования земель, как собственно и ценообразования на этом рынке, попал под пристальное внимание всех органов власти, прежде всего правительства. Вопрос о создании эффективного механизма изъятия земель встал в повестку дня.

Сейчас земли изымаются и у арендаторов, и у собственников. В Шкотовском районе, например, участок земли площадью 175 га, находящейся в собственности крестьянско-фермерского хозяйства, более 5 лет зарастал травой. И это при том, что земли, расположенные вблизи от неисчерпаемого по потенциалу рынка Владивостока, для различных производителей, в том числе и сельхоза, особо ценны. Естественно, желающих использовать этот участок более чем достаточно даже сейчас, когда для того, чтобы его задействовать, потребуются немалые деньги. Поэтому внимание различных органов этот участок привлек давно - с 2008 г. в адрес его владельца шли предписания о необходимости вовлечения земель в оборот. Но на них никто не обращал внимания. Аналогичная ситуация и в Красноармейском районе, где на арендованном участке в 117 га Смирновской осушительной системы сельхозпродукция не производилась несколько лет.

Особая ситуация сложилась вокруг земель, расположенных близко к городам. Все города рано или поздно выходят за пределы своих границ. А это значит, что в их черту включаются земли либо сельхозназначения, либо лесного фонда. На рассмотрении в прокуратуре сейчас находится дело, инициированное Россельхознадзором, о строительстве коттеджного поселка на землях сельхозназначения под Уссурийском. В принципе закон позволяет строить жилье на подобных землях, но только в том случае, если принадлежит оно тем, кто эту землю обрабатывает. Так было всегда. Но по заявлению Россельхознадзора этот поселок сейчас пытаются ввести в черту города. Ситуация выглядит довольно спорной. Как стало известно "ЗР", генеральный план развития города Уссурийска прошел процедуру согласования с Москвой, и земли эти в соответствии с ним включены в черту города, а значит, автоматически переходят в другую категорию. К тому же рядом с поселком по этим же землям проходят нефте- и газопроводы, а сам поселок фактически привязывается к программам развития газификации территории.

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