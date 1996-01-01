Кто рано встает

Рабочий день фермера Галины ДАВЫДОВОЙ из с.Синегорье Кавалеровского района начинается в 6 утра и продолжается до 2-3 часов ночи: нет сомнений, что самый длинный рабочий день - именно у крестьян. У них же, как правило, нет ни выходных, ни отпусков. В крестьянском хозяйстве ее сына Дениса ДАВЫДОВА работают трое - Денис, его супруга Татьяна и сама Галина Захаровна, мать Дениса.

Крестьянское хозяйство Давыдовых было зарегистрировано в июне прошлого года, но фактически оно существует с 1992 г. На деле это давно уже небольшая ферма, в которой сегодня 20 голов крупного рогатого скота, 30 свиней и 25 кур. Молочную продукцию и мясо Галина Захаровна реализует на кавалеровском рынке. Самая большая проблема для нее и других фермеров - дороговизна аренды торгового места - 100 руб. в день. "В этом году мне надо было продать мясо - три туши,- поделилась Галина Давыдова,- я заключила договор с МУП "Рынок" на 15 дней и заплатила более 6 тыс. руб. за торговое место и за услуги по предоставлению холодильника. А продать все мясо за это время не смогла. Такая аренда для нас невыгодна".

Еще одна вечная проблема крестьян - недостаток оборотных средств на развитие хозяйства. Долгое время Давыдовы обходились своими силами, кредиты не брали. Но в прошлом году решились: надо было менять устаревшую технику, покупать новый трактор, картофелекопалку, грабли и роторную косилку. Оформили два кредита на 730 тыс. и 300 тыс. руб. в Россельхозбанке под 15% годовых сроком на 5 лет. Галина взяла кредит под залог трактора, сын Денис - под поручительство других лиц. В этом году есть нужда в новом кредите: необходимо приобрести картофелесажалку, доильный аппарат, погрузочный механизм для трактора. Один только этот механизм стоит 150 тыс. руб. Но, судя по предварительным переговорам с Россельхозбанком, Давыдовым в этом году не дадут больше 200 тыс. руб., так как они еще не рассчитались с уже взятыми кредитами. И процент будет уже выше. Но другого выхода нет: придется брать.

Есть надежда, что часть средств, потраченных на погашение банковских кредитов, Давыдовым вернет государство: федеральная программа по развитию АПК предусматривает компенсацию части затрат на погашение процентов по банковским кредитам. Сегодня краевой департамент сельского хозяйства рассматривает документы заявителей на получение такой компенсации по кредитам, полученным в прошлом году. В Кавалеровском районе примерно 80 владельцев КХ и личных подсобных хозяйств брали кредиты в прошлом году, из них около 60, включая Давыдовых, направили заявки в департамент сельского хозяйства на получение компенсации затрат по банковским кредитам. В отдельных мунобразованиях края, где собственные доходы превышают расходы, работают и местные, муниципальные программы по поддержке АПК. Но Кавалеровский район - дотационный, поэтому подобной программы у него нет.

Давыдовы сажают большой огород площадью в 1,5 га рядом со своей усадьбой в с. Синегорье - картошку, тыкву для прокорма свиней. Сено заготавливают под с. Суворово, где у них 3,5 га собственных сенокосных угодий и еще 7 га они арендуют. Этого не хватает, поэтому приходится договариваться с частниками-владельцами покосов и выкашивать с их позволения их угодья. А земельный комитет в выделении дополнительных сенокосных угодий помочь не может: нет в районе свободных земель под покосы.

Для свиней и кур комбикорм и зерно покупают Давыдовы у кавалеровского предпринимателя, закупающего корма по всему краю на оптовых базах. Комбикорм дорогой - 8 руб. кг. Раньше в крае действовала программа по поддержке репродуктивного свиноводства - давали корма для свиней владельцам КХ, но у Давыдовых тогда было личное подсобное хозяйство, вот и не попали в программу, а сейчас она в крае не работает.

Зато в этом году Давыдовы впервые начали получать субсидию на произведенное молоко из краевого бюджета по 2 руб. за кг молока - это хорошее подспорье для крестьян. Всего 7 крестьянских хозяйств района, подготовивших бизнес-планы и доказавших, что они работают эффективно, получают в этом году такую субсидию.

Как и у многих других сельчан, у Давыдовых, живущих в доме с печным отоплением, в этом году проблема с дровами: кавалеровский филиал Ольгинского лесничества выделил деляну для самозаготовки дров вдвое меньшую заявленной - 30 кубов вместо 60 запрошенных Давыдовыми. А покупать дрова у частников или коммерческих организаций в Кавалерово - крайне дорогое удовольствие.

Кроме забот чисто хозяйственных у Давыдовых - целый "детсад": Денис и Татьяна взяли на воспитание как приемные родители трех сестер из Горнореченского детдома - Юлю 6 лет, Олю 5 лет и Аню - ей 4 годика. Да еще своя дочка есть - Софья 6 лет. И, хотя девчушки ходят в местный садик, все равно хлопот с ними много - и присмотри, и накорми, и одень-обуй. Зато проблем - чем накормить - у Давыдовых нет: на столе всегда все свое - и молоко, и творог, и сметана, и сыр, и яйца, и мясо, и овощи...