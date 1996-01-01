Рецессия новостроев

Данные Росстата по жилищному строительству в третьем квартале 2009 г. позволяют официально говорить о рецессии на этом рынке.

Ввод в строй жилплощади за квартал упал на 100 тыс. кв. м в сравнении с данными третьего квартала 2008 года (-0,7%), в предыдущем квартале падение составило 2,6% год к году. За три квартала построено 386,5 тыс. квартир площадью 35 млн кв. м - это на 0,2 млн кв. м меньше, чем за тот же период прошлого года.