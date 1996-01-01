Строители не успевают в СРО

Большинство строительных компаний России не успеют вступить в саморегулируемые организации (СРО) до 1 января 2010 г., что может привести к остановке всей отрасли. Регулирование строительной деятельности в области инженерных изысканий и архитектурного проектирования, строительства, капитального ремонта и реконструкции, должны осуществлять СРО. По оценке некоммерческого партнерства (НП) "Первая национальная организация строителей", членами СРО в настоящий момент стало около 10 тыс. строительных компаний. При этом реально работающих компаний строительного профиля в нашей стране насчитывается около 50 тыс. "Рынок может встать из-за того, что не все успеют войти в СРО", - считает президент Ассоциации строителей России Николай КОШМАН.