Во Владивостоке в районе улицы Нейбута открылся социальный рынок

Однако открытие нового рынка жители района восприняли без восторга - высокая торговая наценка, доходящая до 50%, ставит под сомнение социальную направленность данного проекта. Как рассказал "ЗР" один из арендаторов, высокая торговая наценка обусловлена тем, что арендаторы выступили в качестве инвесторов. Многие из них вложили значительные средства в строительство еще около года назад и теперь стремятся компенсировать затраты. Сомнение экспертов вызывает и обоснованность открытия рынка в этом районе - рядом предостаточно самых разных торговых площадей.