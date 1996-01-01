Тайны хабаровских ритейлеров

Владельцы сетей хабаровских супермаркетов решили бороться с нарушениями в собственных магазинах с помощью "тайных покупателей".

Контролировать, чтобы продавцы были вежливы, сдержанны, товар не был просроченным, а цена на ценниках соответствовала той, что пробивается через кассу, сами владельцы магазинов не в состоянии. Поэтому они решили создать своеобразную службу контроля, чьи эксперты под видом обычных покупателей ставили бы качеству обслуживания и товара свои оценки. "Тайным покупателем" может стать любой. По задумке авторов службы контроля, ситуация должна быть максимально приближена к действительности. Перед выходом на задание "тайному покупателю" дают почитать короткую инструкцию-подсказку, на что именно он должен обратить внимание. "Наша задача - постараться спровоцировать скандал, - рассказывает один из таких "тайных покупателей", - сделать замечание, потребовать сертификат, пригласить заведующую и так далее. После проверки составляется отчет".