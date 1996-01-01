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Профессиональная порука
С 1 января 2010 года деятельность строительных компаний на основании лицензий будет прекращена. До этого времени строители должны вступить в так называемые саморегулируемые организации (СРО), где они и смогут получить специальный допуск к работам. Однако на сегодняшний день в Хабаровске нет ни одной СРО.
Как идут дела с реализацией поправок в градостроительное законодательство в Хабаровском крае, решил выяснить корреспондент "ЗР". В министерстве строительства Хабаровского края сообщили, что всю ответственность за создание и регистрацию главной и самой масштабной СРО взял на себя Михаил СОРОКИН, генеральный директор Некоммерческого партнерства "Дальневосточное объединение строителей" (НП "ДВОСТ"). Документы о регистрации СРО были поданы в Федеральную службу Ростехнадзора. Но сегодня свидетельство о регистрации еще не получено.
- Я уже три года занимаюсь этим вопросом, - говорит Михаил Сорокин. - Сталкиваюсь со множеством подводных камней, свою роль играет и несовершенство законодательства. Но я могу сказать точно: в госреестр мы включены будем. На правлении мы приняли решение о том, что в наш реестр будут внесены только те организации, которые сделали взнос. Поэтому в поданных списках нашей СРО значатся 102 строительные фирмы (для создания СРО необходимо не менее 100), остальные, которых еще более сотни, вступать намерены.
География строительных компаний, уже вступивших, а также имеющихся в резервах НП "ДВОСТ", охватывает почти весь Дальний Восток: Хабаровский, Приморский, Камчатский края, Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую области. В Хабаровском крае существуют сотни строительных организаций, но ведь не все до нового года успеют вступить в СРО, получается, что с Нового года должен встать рынок и появиться уйма безработных?
- Но ведь не всем компаниям положено вступать в СРО, мелким фирмам, например таким, которые занимаются косметическими видами ремонта, беспокоиться не стоит, они, как работали, так и будут работать, - уверил Владимир МАЛАХОВ, председатель Хабаровской краевой организации профессиональных работников строительства, - а уже более крупные компании, занимающиеся строительством важных объектов, те должны определиться.
Михаил Сорокин на ситуацию смотрит оптимистично. По его мнению, не стоит опасаться остановки рынка и появления безработицы. С помощью нового законодательства отсеются все "серые" фирмы.
- Двери у нас открыты, - продолжает он. - Но включение в нашу организацию должно быть обоснованным, компания должна быть самодостаточной, иметь специалистов определенного уровня, которые проходят обязательное обучение, переквалификацию. Необходимо наличие техники, оборудования, а также определенное финансовое состояние. Так называемые "авторучки" или "портфельные" фирмы никогда не будут приняты. Ведь нам же потом за них и отвечать.
По словам руководителя, во вступлении было отказано не одному десятку подобных фирм, а многие, узнав о сумме взносов в фонд, уже не появляются.
Для того, чтобы вступить в СРО, компаниям необходимо сделать взнос в компенсационный фонд: инженерным и проектным - по 500 тыс. руб. (при наличии страховки - 150 тыс. руб.), строительным - 1 млн руб. (со страховкой - 300 тыс.). По решению правления НП "ДВОСТ", в реестр вносятся компании только при наличии страховки. И их будут проверять не реже 1 раза в год. Обнаружив нарушения, СРО вынесет предписание об устранении, затем предупреждение, далее - приостановит или прекратит действие свидетельства о допуске к работам, самое радикальное - исключит из СРО, и без суда, как это делалось при лицензировании.
Между тем, по словам Владимира Малахова, остаются некоторые представители строительного бизнеса, которые продолжают надеяться на то, что продлят сроки регистрации и вступления в СРО, либо действие лицензий.
- Я разговаривал с руководителем одного строительного предприятия в Комсомольске-на-Амуре, - говорит Владимир Малахов. - По его словам, он рассчитывает продолжать работать по лицензии, которая ему дана на 5 лет.
Как известно, поправки в строительное законодательство внесены с целью очистить рынок от множества недобросовестных фирм строительной отрасли, засоривших его.
- Лицензия была доступна любому. Любой мог купить ее за полмиллиона рублей и начать строить дорогу на Луну, - говорит Михаил Сорокин, - не говоря уже о заурядном строительстве дороги или дома - для этого компаниям можно было обзавестись лицензией и вовсе за 200-300$. Из-за сложившейся ситуации, когда стоимость лицензии с учетом "консалтинговых услуг" доходила до 30-50 тысяч рублей, российские строительные компании теряли более 5 миллиардов рублей в год из-за непрофессиональных субподрядчиков, а госказна получала всего 100 миллионов рублей в год. К примеру, за 2006 год было подано около 4,5 тыс. исков в суд на строительные компании, в результате всего у 25 (!) из них отозваны лицензии.
- Не вижу объективных причин не доверять саморегулированию - это институт гражданского общества, который сам будет профессионально регулировать отрасль, - подытожил Михаил Сорокин. - Лицензирование себя исчерпало, даже дискредитировало. Тем более, контрольные функции государства не отменены. Только проверяться теперь будут именно СРО.
ДосьеПо официальным данным Ростехнадзора, на октябрь в России уже было зарегистрировано саморегулируемых организаций всего: 49 - в строительно-ремонтной, 33 - в проектной, 4 - в инженерной отраслях.
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