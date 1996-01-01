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Землю под строительство жилья желающим раздадут бесплатно
Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (РЖС) может получить новые полномочия. Власти намерены задействовать ведомство в возрождении системы жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), в рамках которой земельные участки под строительство жилья будут раздаваться людям бесплатно, пишет РБК daily.
Как рассказал замгендиректора фонда Сергей Кузнецов, в Госдуме готовится закон, согласно которому ЖСК смогут получать на особых условиях федеральную землю, значительную часть которой сегодня консолидирует фонд РЖС. Так, по состоянию на 22 октября в фонд внесены предложения по 1387 земельным участкам общей площадью 1 млн га. Готовящийся ко второму чтению законопроект предусматривает упрощенный порядок предоставления земли ЖСК и кооперативам малоэтажного жилья, которые могут быть открытыми и закрытыми. Открытые кооперативы смогут приобретать землю на закрытых аукционах по стартовой цене - 10% от кадастровой стоимости участка. Другие юрлица, в частности застройщики, не смогут участвовать в этих аукционах. Закрытым кооперативам предполагается давать госземлю без торгов и бесплатно, так как их учредителями станут органы власти, которые будут формировать ЖСК преимущественно из очередников. Стоимость пая для них будет включать только затраты на строительство дома, которые граждане смогут обеспечить, в том числе привлекая ипотеку.
Рубрика "Ходят слухи, что…"
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