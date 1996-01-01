Будем строить как на Хоккайдо

Интересную альтернативу домостроения в холодных районах представили участникам семинара "Технологии строительства жилья в холодном регионе Хоккайдо", состоявшегося во Владивостоке, представители японской строительной науки, крупных строительных компаний и производителей стройматериалов. Организаторами его стали Министерство экономики и промышленности Японии, Хоккайдское бюро экономики и др.

Семинар показал, что, в принципе, были бы деньги, а выписать комплект "теплого дома" с Хоккайдо, выполненный на базе передовых японских технологий, не проблема. Выставка строительных материалов, которые предлагают хоккайдцы, тоже была довольно интересной. Ну а результат, как ответили в Японском центре Владивостока, оценивается как успешный, потому что участников семинара и последовавших за ним деловых переговоров было достаточно много. Причем переговоры шли активно, и участники с российской стороны даже высказали намерения купить сырье и материалы для строительства пары показательных домов. Надо отметить, что японская сторона, видимо, серьезно рассчитывает, что ей удастся выйти и закрепиться на строительном рынке российского Дальнего Востока, поскольку затем японские докладчики переместились в Хабаровск.