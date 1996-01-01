Белорусские комбайны в Приамурье

На территории Приамурья начнется сборочное производство белорусской сельхозтехники. Об этом шла речь в ходе встречи губернатора Амурской области Олега КОЖЕМЯКО с президентом Республики Белоруссия Александром ЛУКАШЕНКО, посвященной перспективам двустороннего сотрудничества в сфере АПК.