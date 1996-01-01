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Инвесторы делают ставку на офисные центры высокого класса

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Все офисные здания Владивостока специалистами ООО "Индустрия-Р", согласно адаптированной московской методике, условно делятся на пять классов: А, В+, В, С и D и 7 территориальных зон: 1-я - Исторический центр, 2-я - Светланская (от Лазо до Гайдамака), 3-я - 1-я Речка, Некрасовская, 4-я - 2-я Речка, Столетие, БАМ, 5-я - Спортивная, 3-я Рабочая, Мингородок, 6-я - Эгершельд, 7-я - 64 мкр., 71 мкр., Тихая, Борисенко, Трудовая, Чуркин, Змеинка, Снеговая.

Так вот, ни одного офисного центра класса D на сегодня во Владивостоке не строится. То есть инвесторами делается ставка на офисные здания более высокого класса, которые привлекательнее для представителей бизнеса, и не только. Обыкновенного посетителя, например, до глубины души коробит посещение какого-нибудь зачуханного офиса в чреве Миллионки. Почти не строятся новые офисные центры и в 7-й зоне, поскольку она неперспективна. Исключение - район ул. Запорожской на Чуркине, который находится недалеко от въезда на строящийся мост через б. Золотой Рог.

Можно отметить, что, как и в жилищном строительстве города, дела на офисных объектах обстоят по-разному. Таким, как на ул. Западной, Батарейной и Тигровой, удалось "проскочить" кризис, и они, в принципе, готовы принять арендаторов. На других работы идут, но не так, чтобы очень активно, на третьих все остановилось, хотя здания имеют уже довольно высокую степень готовности.

Сегодня трудно представить, откуда во Владивостоке возьмется столько "белых воротничков", которые смогут заполнить два с половиной десятка новых и отреставрированных офисных здания. Тем более что найти на них арендаторов сегодня довольно сложно. Известно, что сегодня и в недавно построенном здании "Фреш плазы" в центре города, при том, что ставка аренды в нем немногим выше, чем в других офисных зданиях в центре города, имеется довольно много свободных помещений.

Да и продать целое офисное здание по еще нормальной для застройщика "докризисной цене" - красивое, новое и в "ретро-стиле", как, например, на ул. Светланской в районе "Авангарда" - почти невозможно.

Браться за осуществление проектов еще каких-то новых офисных центров во Владивостоке в сегодняшней ситуации, пожалуй, безумие. И хорошо, если оно завершилось на стадии проекта, когда еще не потеряны десятки и сотни миллионов рублей.

Но без новых бизнес-центров рассчитывать на то, что город вдруг приобретет статус крупного международного делового центра тоже нельзя. Поэтому офисное строительство во Владивостоке, если не может получить финансовой поддержки, то заслуживает всяческой поддержки моральной.

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