Ледовый дворец растаял?

Как известно, еще бывший глава администрации города Юрий КОПЫЛОВ нашел площадку под строительство концертно-спортивного комплекса в парке Минного городка. Если не наврали нам, журналистам, то строчка по финансированию строительства спортивно-концертного комплекса была заложена в краевом бюджете еще на 2004 г.

В общем, место было определено. УГП "Примстройзаказчик" получило команду заняться проработкой вопроса. В 2005 г. специалистами ОАО "Приморгражданпроект" был сделан интересный проект. И строительство уже было решено начать либо в конце этого самого года, либо в начале 2006 г. Однако не начали. Сегодня трудно сказать, почему.

После долгого перерыва к идее вернулись. Наиболее рьяные поборники этого строительства могли увидеть проект комплекса на его презентации прямо в парке Минного городка, о которой СМИ почему-то сообщили 1 апреля 2008 г. Это можно было бы действительно посчитать за первоапрельскую шутку. Но известно, что был даже проведен тендер среди строителей. И честь строить этот дворец спорта и культуры выпала известной приморской компании "КФК". Затем появилась информация, что на это строительство уже перечислены 150 млн руб. и что вообще на весь 2008 г. на этот объект запланированы к освоению 700 млн руб. Но строительства так и не получилось.

Выяснилось, что земля, а для осуществления проекта надо, по крайней мере, около 1 га парковой территории, по какой-то причине была разбазарена и попала в руки какой-то фирмы. Затем эта земля пошла по рукам и теперь оказалась в особо крепких руках некого частника, из которых получить ее под спортивно-концертный комплекс просто невозможно.

Когда землю успели проворонить - сложно сказать. Но еще накануне презентации проекта было доложено, что процесс отвода земельного участка под строительство комплекса полностью завершен.

И что это как не патовая для проекта ситуация, когда из-под него буквально выдернули землю!?

В этой тяжелой для проекта ситуации, по неофициальным данным, губернатор высказал предположение, что придется перенести строительство в район ст. Спутник.