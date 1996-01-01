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Инвестиции в землю становятся все более выгодными
Вопрос цены на землю сегодня становится как никогда актуальным. Как обстоят дела на рынке земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства в пригородах Владивостока и на сопредельной территории Артема и Надеждинского района? С этим вопросом обозреватель "ЗР" обратился к президенту оценочной компании НП "Прайм Актив Групп" Юрию ЗЕЛЕНСКОМУ.
- Юрий Витальевич, повлиял ли финансовый кризис на цену земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) во Владивостоке?
- Если и повлиял, то совсем не так, как можно было бы ожидать. Судя по имеющимся у нас данным, рынок земельных участков для ИЖС во Владивостоке сохранил свою устойчивость, а для некоторых территорий даже продемонстрировал заметный рост. Так, например, за прошедший год выросли цены на землю под новое малоэтажное строительство в районах ст. Весенней и поселка Трудовое, где средние показатели достигли $54 - $64 за кв. м. Но при этом отдаленные районы по-прежнему остаются в ценовом арьергарде.
Лидирует же, как всегда, район Седанки, демонстрирующий максимально высокую среднюю стоимость земельных участков - $165 за 1 кв. м.- Что можно ожидать от цен на землю для ИЖС?
- Оснований полагать, что цены на участки под строительство будут снижаться, нет. Напротив, поведение как продавцов, так и покупателей загородной земли демонстрирует осведомленность об истинной ее ценности, которая долгие годы была недооцененной, а в цене на жилую недвижимость наблюдался перекос в сторону ценовой составляющей, формируемой зданиями. Изменение технологий и определенное удешевление жилищного строительства повлекли за собой изменение соотношения ценовых компонентов недвижимости в пользу земли.
Кроме того, подготовка к саммиту АТЭС-2012 подхлестнула развитие города и его инфраструктуры. Поэтому у субъектов рынка с каждым годом заметно растет понимание того, что инвестиции в землю являются выгодным вложением средств и надежным активом.
Нам также кажется, что в последнее время земельный рынок заметно активизировался, и предложение земельных участков под ИЖС на нем не только увеличилось, но и "расширился ассортимент" предложения. Если так можно оценивать появление с момента ввода в действие закона о "дачной амнистии" сегмента дачных участков под застройку капитальными домами. При этом необходимо пояснить, что земельный рынок по-прежнему в основном формируется благодаря активным сделкам между частными лицами.
- А что же с государственной землей? Еще в прошлом году администрация края провела первые аукционы по продаже земельных участков для ИЖС. Будут ли подобные торги проводиться в ближайшее время?
- Могу с уверенностью сказать, что да. Во-первых, губернатором Приморья дано поручение различным службам об организации таких торгов, и выполнение поручения находится у него на контроле. Во-вторых, администрация края уже возобновила аукционы по продаже земельных участков для ИЖС. На торги уже выставлены два земельных участка в пос. Трудовое в районе ул. К.Маркса, 47. На наш взгляд, участки являются привлекательными ввиду их расположения - с одной стороны, в тихом районе со складывающейся коттеджной застройкой, с другой - они имеют хорошую транспортную доступность, т.к. расположены на одной из центральных улиц пос. Трудовое и обеспечены инженерными сетями.
Количество государственных земельных участков для ИЖС, продаваемых на аукционах, в дальнейшем предполагается заметно увеличить. В этой связи, не вдаваясь в подробности, следует пояснить, что подготовка к продаже участка из государственных земель совсем не простая процедура, требующая не только тщательной подготовки документов, но и массы сложных согласований. Знаю это не понаслышке, так как наша компания принимает участие в такой подготовке. Тем не менее, сегодня отработана схема, позволяющая поставить продажу земельных участков для ИЖС на аукционах на поток.
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