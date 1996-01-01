В приморских овощах пестицидов не обнаружено

Сертификат соответствия, выданный Приморскому филиалу ФГУ "Центр оценки качества зерна" Российским союзом мукомольных и крупяных предприятий, подтвердил высокое качество проводимых в Приморье лабораторных исследований зерна и продуктов его переработки.

В ходе сертификации специалистами Российского союза мукомольных и крупяных предприятий была протестирована система менеджмента качества испытательной лаборатории, в область которой входят такие пищевые продукты и продовольственное сырье, как продукция мукомольно-крупяной промышленности, зерновые, зернобобовые и масличные культуры, а также солод и хлебопекарная продукция, корма.

По информации директора Приморского филиала федерального государственного учреждения "Центр оценки качества зерна" Владимира КУЛИКОВА, за 9 месяцев 2009 г. лабораторией филиала уже проконтролировано свыше 100 тыс. т зерновой продукции, из них порядка 12 тыс. т признано некачественными, а значит, не попадет на товарные рынки.

Также Приморским филиалом "Центр оценки качества зерна" Россельхознадзора проконтролировано на остаточное содержание пестицидов свыше 3 500 т выращенной в Приморском крае овощной продукции. Вся проверенная продукция соответствует нормам безопасности. В ходе мониторинга уже проверено 2 850 т картофеля, 18 т капусты, 250 т свеклы, 30 т огурцов, 162 т моркови и 260 т лука.

Мониторинг выращенной в Приморском крае плодоовощной продукции проводится органами Россельхознадзора ежегодно. Цель проведения данных видов работ - не допустить попадания на столы приморских потребителей небезопасной продукции, содержания в ней нитратов, нитритов, солей тяжелых металлов, радионуклидов, опасных для здоровья человека.

По сообщениям пресс-службы Россельхознадзора по Приморскому краю.