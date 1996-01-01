В октябре в Приморье вновь обсудят вопросы качества

15 октября 2009 года во Владивостоке вновь пройдет XI Дальневосточная региональная конференция «Внедрение системы менеджмента качества. Обмен опытом». В одиннадцатый раз в Приморье соберутся руководители ведущих органов по сертификации России, руководители предприятий региона, внедривших систему менеджмента качества.

Целью мероприятия станет обмен опытом по разработке и внедрению СМК и интегрированных систем менеджмента на предприятиях региона, повышение профессионального уровня специалистов данного направления. Принять участие в работе конференции могут все заинтересованные. Дополнительную информацию можно получить в организационным комитете конференции – тел.: +8 (4232) 49-65-68, 49-72-09, 95-90-70, www.regcondv.ru