Услуга на вынос

Аутсорсинг эксперты относят к объективной тенденции развития современного рынка. В перспективе, говорят они, по этой модели будут выстраиваться практически все процессы, не составляющие ключевые компетенции предприятий.

Правда, прогнозы в отношении темпов роста аутсорсинга пока выстраиваются крайне осторожно. При всех явных преимуществах этой модели ожидаемые выгоды не всегда оказываются достигнутыми, а уровень рисков во многом определяется уровнем самого рынка, готовностью бизнес-процессов к передаче их на аутсорсинг. И в этом отношении Дальний Восток едва ли преуспел больше, чем остальные регионы страны. По крайней мере, производственного аутсорсинга здесь практически нет, хотя рынок услуг, оказываемых по этой модели, набирает темпы.

Рынок готов к росту

Рынок аутсорсинговых услуг на Дальнем Востоке, по мнению игроков, еще не миновал начальной стадии. Фактически все существующие его сегменты стали формироваться только в последние годы. Не насчитывают еще и пяти лет своей истории call-центры, клининг, транспортный аутсорсинг и т.д. И даже кризисный год не изменил тенденции. На рынок приходят новые услуги, постоянно расширяя его возможности.

– Сделка по аутсорсингу бухгалтерских услуг на полный объем позволила нам в два раза снизить затраты, – говорит директор компании «ВВЕ» Ада КАМНЕВА. – Мы теперь переносим и другие функции на аутсорсинг. Наша компания занимается внешнеэкономической деятельностью, и поэтому нам удобно отдать брокерам таможенное оформление. Мы только два месяца работаем по аутсорсинговой модели с брокерской компанией, но ее преимущества очевидны и здесь. Схема их работы более понятна и отлажена, что сокращает сроки, скажем, обработки контейнера. К тому же они не скрывают информацию, что делает бизнес в целом прозрачнее.

Это свойство аутсорсинга – делать бизнес прозрачнее – наряду с другими его преимуществами способствовало росту самого рынка данных услуг. Росли не только объемы, но и количество новых компаний на рынке. Динамика числа сделок по бухгалтерскому аутсорсингу демонстрировала стабильный рост вплоть до кризиса. По данным Тихоокеанского центра аудита, экспертизы и аккаунтинга, ежегодный рост составлял в среднем 35-40%. В целом же число сделок с 2005 года выросло в три раза.

Не менее активно рос спрос и на аутсорсинговые услуги call-центров. Владивостокская компания «Дальневосточная справочная служба 516» уже три года активно осваивает региональные рынки. Ее центры работают не только во Владивостоке, но и в Находке, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске.

Но, несмотря на это, сам рынок по большому счету остается еще не освоенным. В Приморье, например, по некоторым оценкам, клинингу удалось освоить не более 25% рынка. Наибольшая доля сегодня остается за бухгалтерским и IT-аутсорсингом, появившимися также относительно недавно. По данным компании «ВЛ-Аудит», из всех их сделок по бухгалтерским услугам 80% – аутсорсинговые.

Все эти годы предложение на рынке, как правило, опережало спрос. В результате уровень конкуренции в некоторых сегментах оказался достаточно высоким. Речь идет в первую очередь о бухгалтерских услугах. Несмотря на то, что эти услуги на Дальнем Востоке оказывают исключительно небольшие компании с численностью штата от 2 до 10 человек, объемы их в целом могут достигать внушительных размеров. «Наша компания уже 18 лет на рынке, и только 4 года мы оказываем бухгалтерские услуги по схеме аутсорсинга, – говорит директор компании «Дальаудит» Ольга ЗИГАНШИНА, – за эти годы количество клиентов выросло до 70 компаний».

Клиентами на этом рынке становятся, как правило, предприятия малого и среднего бизнеса. При этом привлекательность аутсорсинга строится не только на возможностях сэкономить, что само по себе крайне важно. Для Дальнего Востока особенно актуальна проблема квалифицированного персонала. В первую очередь это касается малого и среднего бизнеса, готового скорее купить качественную услугу, чем дорогостоящего специалиста в штат. «Расходы только на заработную плату на одного бухгалтера в Благовещенске составляют в среднем 20 тыс. руб., – говорит генеральный директор Амурской аутсорсинговой компании Павел КОЛОМЫЦЫН, – в то время как наши услуги обходятся клиентам в 2-3 тыс. в месяц». «Профессиональных специалистов очень мало, и компаниям найти их самостоятельно сложно, – дополняет картину Александр СИЗОВ, директор «Вест–аудита», – а у нас сама среда формирует этого профессионала».

Время IT

При этом крупные компании, как правило, редко отказываются от штатного сотрудника, почему и не становятся клиентами аутсорсинговых компаний. И уж тем более в клиенты местных бухгалтерских компаний не попадают предприятия, имеющие солидных инвесторов или московский капитал. Зато другие вспомогательные функции эти же компании довольно активно выносят на аутсорсинг.

– К нам обращались практически все московские компании, – говорит старший менеджер компании ITS Prim, оказывающей IT-услуги, Александр ГРУЗДЕВ, – они изначально не ищут сотрудников, а выбирают аутсорсинг на рынке IT-услуги. При этом Москва уже несколько лет работает по схеме, которая у нас только-только появляется. В основном наши местные компании и их клиенты предпочитают схему «сбой – мальчик вскочил и побежал». Москва же платит за то, чтобы сбоя не было вообще. Но у нас рынок к этому практически не готов. Клиентам понятнее, что именно они оплачивают, когда к ним приходит специалист и устраняет конкретную проблему.

По оценкам самих участников, дальневосточный рынок IT-аутсорсинга отстает от московского года на два. «Рынок насыщен специалистами с маленькой буквы, – говорит владелец компании «Нео Лайф» Сергей ГРИГОРЬЕВ, – что касается качества, то иногда становится просто жаль клиентов. При этом специалистов высококомпетентных в цифровых технологиях во Владивостоке достаточно. Если мы и отстаем от западных регионов, то только в техническом плане».

Несмотря на то, что этот рынок испытал в последние три года небывалый рост, компаний, легально работающих на нем, все еще единицы. При этом значительную его долю составляют теневые игроки. «На данный момент теневая доля рынка все же больше, чем открытая, – отмечают тенденцию в компании «ITS Prim», – но она быстро уменьшается, хотя мелких компаний, готовых рисковать, работая с нелегальным программным обеспечением, еще достаточно».

Кризис открывает новые перспективы

Аутсорсинг относится к тем видам услуг, которым эксперты предсказывали в кризисной ситуации бурный рост. И хотя на деле он коснулся не всех, компании, отметившие рост в условиях кризиса, оказались к этому готовы. «Мы работаем в основном с предприятиями, оказывающими услуги в сфере ЖКХ, – говорит зам. директора компании «Дальневосточный бухгалтерский сервис» Татьяна ЧИСТОВА, – этот рынок кризис практически не затронул, поэтому и мы не почувствовали снижения спроса. Скорее наоборот – наша клиентская база существенно выросла. За полтора года работы на рынке Хабаровска количество клиентов нашей компании выросло с 3 до 23 компаний».

Увеличение спроса в 2-3 раза на IT-услуги за время кризиса отметили и во владивостокской компании ITS Prim. Переходят на аутсорсинговое обслуживание и торговые предприятия. «Сейчас в Хабаровске многие компании, специализировавшиеся на торговле, переориентируются на услуги, – говорит директор хабаровской фирмы «Компьютерный сервис» Сергей КОНЕВ. – В нашей компании за первые полгода обороты по сервису увеличились вдвое, тогда как продажи упали в шесть раз».

– Кризис изменил интерес к услугам call-центра, – говорит директор Дальневосточной справочной службы 516 Елена БЕЗВЕРБНАЯ. – Если раньше заказчика в основном интересовали услуги телефонной презентации по продвижению своего товара, то в 2009 году начал появляться активный интерес к таким услугам, как организация Горячей линии и Виртуального офиса. Заказчик начал интересоваться не только тем, как продать товар, но и вопросами удержания своего клиента. Это характерно для «взрослого» бизнеса с цивилизованными правилами игры. Одно дело принимать звонки, другое – работать с клиентской базой. Появилось много потенциальных клиентов, готовых доверить удаленный доступ к своим базам данных. Это мощный прорыв, который мы готовили три года».

В то же время рынок в целом демонстрирует явное замедление темпов роста. Многие клиенты не то чтобы сменили поставщика услуг, они, если не исчезли, то практически замерли. Об этом говорит большинство аутсорсинговых компаний. На этом фоне стабильно высокой остается доля теневого рынка. И если клининга эта тенденция коснулась совсем незначительно, то бухгалтерские компании почувствовали ее не меньше, чем рынок IT. Во Владивостоке доля теневых бухгалтеров составляет, по оценкам участников рынка, до 50%. В Хабаровске ее оценивают в 60-70%. Эти игроки во многом влияют на цену услуги. Легальные компании зачастую вынуждены пересматривать свою ценовую политику, чтобы удержать клиентов.

Уменьшение числа клиентов все же не привело к заметному снижению количества игроков на рынке аутсорсинга. Взамен закрывшихся компаний появляются новые, причем не всегда копирующие модель своих предшественников. «Мы открылись всего несколько месяцев тому назад, когда многие предприятия сокращали свои отделы, – говорит генеральный директор компании «Правильный формат» Ирина МУРАВЬЕВА, – и очень неплохо чувствуем себя на рынке. Наша компания одна из первых предложила полный комплекс услуг для эффективного ведения бизнеса. Это, конечно, эксперимент, и он достаточно амбициозный, но на уровень окупаемости мы уже вышли. Думаю, что оптимизация бизнес-процессов сейчас наиболее перспективная услуга на рынке аутсорсинга, в том числе и дальневосточном».