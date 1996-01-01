Обоснованная реальность

Казалось бы, бензину дорожать уже некуда, тем более что для рынка нефтепродуктов осень считается периодом застоя. Но на рынке не хватает нефтепродуктов: еще в середине августа наличные объемы уже были распроданы и пошла торговля сентябрьскими. Затем ситуация только ухудшилась, так как несколько НПЗ – включая Комсомольский и Хабаровский – запланировали ремонт. Кроме того, повысилась цена нефти (на 7% на западносибирских узлах учета). Как следствие, цены на всех без исключения АЗС поползли вверх.

Дело в том, что розничные цены начали догонять оптовые и лежащие в их основе цены на нефтяное сырье с начала лета, то есть со значительным опозданием. Поэтому теперь нефтяные компании вынуждены компенсировать «накопленные» за предыдущий период убытки.

Дальний Восток не исключение

По данным Росстата, цены на автобензин в среднем по России с 1 по 7 сентября выросли на 0,9%. Они поднимаются восемнадцатую неделю подряд после 32 недель снижения. Подорожание бензина зафиксировано в 56 центрах субъектов РФ. Дальний Восток не исключение.

В середине сентября снова увеличились цены на АЗС Южно-Сахалинска, сообщило УФАС по Сахалинской области. При том, что оптовые цены на нефтепродукты, отпускаемые ООО «Роснефть-Востокнефтепродукт» («дочка» НК «Роснефть»), не изменились, розничные цены с 6 сентября по 13 сентября выросли: Аи-98 – на 1,1 %, Аи-95 – на 0,6%, Аи-92 – на 0,61%.

В августе цены на АЗС Сахалина поднялись в среднем на 7%. Тогда они за месяц поднимались четырежды. Это – последствия всплеска отпускных цен нефтеперерабатывающих заводов в мае – июне. Таким образом, розничные цены «Роснефти» в Южно-Сахалинске в начале сентября составили: Аи-98 – 29, Аи-95 – 28, Аи-92 – 27,5, А-80 – 24, дизтопливо летнее – 24,5 руб. за литр. У независимых трейдеров цены были выше на 0,5 – 1 руб.

Тогда УФАС провело проверку сахалинского филиала «РН-Востокнефтепродукта» по обоснованности повышения оптовых цен за семь месяцев 2009 года, когда цены на бензины поднялись от 5,6% (Аи-98) до 21,7% (Аи-80), но нарушений не выявило: компания поднимала цены оправданно, в связи с увеличением отпускных цен заводов. Похожая ситуация и в Приморье, где крупнейший оператор розницы – ОАО «Приморнефтепродукт» (входит в НК «Альянс»), уже давно балансирует на грани рентабельности.

«На начало сентября рентабельность в торговле дизтопливом составляла 1,5%, все остальные виды топлива в убытке. В частности, по Аи-95 минус составляет 6,5%, по Аи-92 – 7,8%. Закупочные цены растут с июля, а поднять розничные мы не могли. Как следствие, в августе компанией получены 7 млн руб. убытка. По сентябрю, если не повышать цены, могли получить и вовсе минус 24 млн. Это уже критический момент. Предприятию в первую очередь необходимо платить зарплату и налоги и откладывать какие-то минимальные средства на инвестпрограмму», – говорит генеральный директор «Приморнефтепродукта» Дмитрий МАСЛОВСКИЙ.

У ВИНК свои преимущества

Единственным сдерживающим фактором может стать давление на нефтяников со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС). 21 августа руководитель ФАС Игорь АРТЕМЬЕВ публично пригрозил нефтекомпаниям «третьей серией дел», после чего ФАС в рамках «второй серии» оштрафовала «Газпром нефть» и ТНК-ВР на 4,7 млрд и 4,2 млрд руб. соответственно.

Однако вряд ли решения ФАС что-то изменят, полагает исполнительный директор Московской топливной ассоциации Григорий СЕРГИЕНКО: «Экспортные пошлины постоянно растут, и компании, как и раньше, будут стараться компенсировать эти изъятия за счет внутреннего рынка».

Внутрироссийская цена определяется с учетом экспортной альтернативы (цена российской экспортной смеси минус пошлина). Так, по состоянию на конец июля экспортная альтернатива равнялась 7 700 – 8 500 руб. за тонну, соответственно нефть с поставкой в августе стоила, в зависимости от узла учета и объема партии, от 7 800 до 8 200 руб. за тонну. Нефть с поставкой в сентябре – от 8 100 до 8 600 руб. за тонну.

Нефтяники в один голос твердят, что дороговизна топлива в России – следствие чрезмерной фискальной нагрузки: в цене нефтепродуктов 60% приходится на налоги. При этом налоги привязаны к мировой цене нефти, а она сейчас высока.

Согласно опросу НПЗ, сегодня в цене литра бензина на АЗС доля нефти составляет 25-30% и более. В начале года бензин стоил порядка 20 руб. за литр, в том числе на нефть приходилось 5 руб. При росте цены нефтяного сырья вдвое, при прочих равных составляющих (транспорт, акциз), бензин должен подорожать на 25%. При удешевлении сырья вдвое бензин должен подешеветь на 12,5%.

Стоит отметить, что схема верна для нефтепереработчика, покупающего нефтяное сырье. Применительно к вертикально-интегрированной компании (ВИНК), обеспеченной собственным сырьем, возможны варианты, в зависимости от себестоимости нефтедобычи. А вот для НК «Альянс» (владеет Хабаровским НПЗ) рост цены сырья означает прямой рост затрат, поскольку загрузка завода обеспечивается преимущественно за счет покупного сырья. Сырье транспортируется на завод сначала по магистральным нефтепроводам, а затем по железной дороге, и с июля затраты «Альянса» дополнительно увеличились из-за роста тарифа на прокачку по «трубе» (на 4%) и ж/д тарифа (на 5,6%).

Оптовые цены на нефтепродукты реагируют на цены нефтяного сырья с некоторой задержкой, а за оптовыми продуктовыми ценами следуют, также с задержкой, розничные цены. Цена сырья достигла пика в июне – цены нефтепродуктов карабкались вверх медленнее. Некоторое снижение цены на нефть с поставкой в августе не создало возможностей немедленного снижения цен на нефтепродукты. В сентябре рост цены сырья возобновился.

«Что касается НК «Альянс», то мы смогли приобрести сырье для Хабаровского НПЗ на сентябрь по цене, на 6,9% превышающей августовскую (это сегодня среднерыночная цена). Такая покупная цена все еще несколько ниже пиковых, июньских и июльских, цен на нефть. Однако она более чем в 3,4 раза выше январской. Учитывая, что в течение весны цены на нефтепродукты, несмотря на рост цены сырья, были заморожены или снижались, компания исчерпала внутренние резервы и далее не может держать свои цены», – говорит руководитель пресс-службы «Альянса» Андрей РУМЯНЦЕВ.

Стоит отметить, что ситуация для многих компаний складывается тяжелая, если не тупиковая, ведь рост цены нефти заставляет поднимать цены на нефтепродукты, в то время как правительство и рыночный спрос требуют цены замораживать и снижать.

На эту тему достаточно откровенно высказались представители «ЛУКОЙЛа». С одной стороны, как заявил Леодин ФЕДУН, вице-президент этой одной из крупнейших российских (фактически – международных) НК, спрос в России все равно будет. «Будет расти на 5-7% в год, потому что уровень удовлетворенности населения автотранспортными средствами пока низок», – уверен Федун. Его мнение вроде бы подтверждает статистика: спрос на автобензин, несмотря на рост цен, до самого конца лета практически не изменился, и только с осени наметилась тенденция к реальному ужиманию бензинового рынка. Спрос на дизтопливо сократился более заметно (за полгода – на 10% в среднем по стране).

С другой стороны, в нынешних условиях осложняется проблема реконструкции отечественных НПЗ. Так, президент «ЛУКОЙЛа» Вагит АЛЕКПЕРОВ отмечает, что на модернизацию заводов его компании требуются «колоссальные деньги – около $20 млрд», поэтому решения правительства, оказывающие влияние на уровень цен, «должны быть скоррелированы с инвестпрограммами компаний». Проще сказать, условия деятельности в отрасли (в результате таких мер, как повышение пошлин на экспорт тяжелых нефтепродуктов, повышение акциза на бензин) могут осложниться настолько, что придется отказаться от модернизации заводов. Сегодня же компании, которые вынуждены учитывать социально-политическую значимость вопроса и стремятся сохранить своего потребителя, искусственно сдерживают уровень цен. Получается, фактически сдерживают в ущерб интересам развития производства, экономики и экологии?

По мнению Алекперова, «палочкой-выручалочкой» в сложившейся ситуации могло бы стать вовлечение в разработку новых нефтяных провинций – Восточной Сибири, севера ЯНАО и Красноярского края, шельфа Каспия, Азовского и Черного морей. «Мы считаем, что по этим провинциям необходимо принять те же решения, что и по Восточной Сибири. То есть компании должны быть освобождены не только от уплаты НДПИ, но и от экспортной пошлины на период хотя бы частичного возврата инвестиций», – считает глава «ЛУКОЙЛа» (который, напомним, был в свое время и.о. министра нефтегазовой промышленности и потому знаком изнутри не только с частным бизнесом, но и с делами государственными).

Что дальше?

Итак, ситуация с бензином будет по-прежнему определяться ценой на нефть. По прогнозу «Кортеса», если цена барреля быстро вернется к $70, то следует ожидать продолжения плавного роста цен на бензин в оптовом сегменте примерно на 200-300 руб. за тонну в неделю в течение сентября. По мере завершения ремонтов на НПЗ цены на бензин стабилизируются или несколько снизятся к концу года. Учитывая достаточно высокие текущие уровни оптовых цен на 80-й, 92-й, 95-й бензин относительно экспортной альтернативы, потенциал снижения в опте в октябре-декабре теоретически достигает 3-4 тыс. руб. за тонну при цене на нефть порядка $70 за баррель.

Аналитики отмечают, что, если ожидаемое снижение цен на нефть приведет к падению оптовых цен на нефтепродукты, маржа сетей может вырасти до нормального уровня, но это, скорее всего, не приведет к падению розничных цен. Дело в том, что в настоящее время розничная маржа по бензину находится на уровне 10%, при норме 16%, поэтому возможности АЗС по снижению цен ограничены. Пока же ФАС никак не удается ограничить повышение цен на бензин, и нефтяники продолжают придерживаться своей прежней ценовой политики.