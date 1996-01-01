Знаковый сигнал

Рыбный бизнес озабочен повышенным вниманием власти к проблемам отрасли. На поверку громкие политические заявления и лозунги могут привести к далеко идущим негативным последствиям. Участники прошедшего во Владивостоке международного конгресса рыбаков с тревогой восприняли новые заявления главы Росрыболовства.

В целом конгресс прошел «на ура». Большинство собственников бизнеса и руководителей предприятий приезжают во Владивосток с удовольствием. Однако есть у этого форума и обратная сторона. Чиновники на подобных площадках уже не скрывают, что их задача – развернуть рыбный бизнес в ту сторону, куда он поворачиваться ни в какую не хочет.

Хотя в целом рыбная отрасль сегодня на коне. «На фоне негативных макроэкономических показателей при падении объемов производства, которые мы наблюдаем в большинстве других отраслей российской экономики и во всем мире, рыбохозяйственный комплекс России не только не снизил свои показатели, но и дал устойчивый рост», – сказал глава Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ, выступая на конгрессе.

Досье За 2009 год в отрасли на 22% возросла среднемесячная зарплата, на 25% – денежный оборот. Российские рыбаки выловили с начала года более 2,3 млн тонн водных биоресурсов, что на 12% больше, чем за соответствующий период прошлого года. 1,6 млн тонн добыто рыбаками Дальневосточного бассейна. Общий допустимый улов уже освоен на 60%. Больше всего рыбы ловится и перерабатывается приморскими рыбаками, на долю которых приходится 22% добычи в стране и 75% производства консервов. Главную роль в суммарном вылове на Дальнем Востоке играет минтай. Его освоение в текущем году составило 932 тыс. тонн (из доклада главы Росрыболовства).

Что касается лососевой путины, подобной которой не было уже больше 10 лет, то Андрей Крайний заметил, что Росрыболовства со своей стороны сделало все возможное для того, чтобы она прошла нормально. «Подготовке этой путины было уделено особое внимание. Издан целый пакет нормативных документов, для координации путины был создан штаб, для приемки лососевых привлечены дополнительные суда. Все это отразилось на рекордных показателях: уже выловлено около 500 тысяч тонн лосося, что почти в два раза больше обычного», – подчеркнул он.

Но знаковыми можно считать слова Андрея Крайнего о том, что он со стороны государства посылает сигналы иностранным партнерам, тем компаниям, которые сегодня являются покупателями российской рыбы. Андрей Анатольевич предупредил их: если так случится, что российский вылов из-за старения флота снизится до «неприличных» объемов, то зарубежные покупатели останутся без контрактов, так как вся рыба будет идти на внутренний рынок. И посоветовал «начать инвестировать сегодня в российскую переработку и инфраструктуру».

Понятно, что подобные заявления главного рыбного чиновника страны – позиция Правительства РФ. Государство не может оставить в свободном плавании отрасль, отвечающую за продовольственную безопасность страны. Однако, по мнению специалистов, замена рыночных механизмов ведения бизнеса на жесткое государственное регулирование может подорвать позиции российских компаний на международном рынке.

Парадокс в том, что по факту иностранные инвестиции в российскую рыбную отрасль идут уже несколько лет. Финансовая система России «проморгала» бурно развивающийся рыбный бизнес, а стабильный спрос на российскую рыбу привел к тому, что отечественные рыболовные компании стали интересны крупным иностранным холдингам. Повернуть этот процесс вспять довольно тяжело, так как инвестиции в рыбную отрасль России имеют скрытый характер, через вхождение иностранного капитала в число собственников бизнеса.

«Хочу предупредить, что мы не допустим того, чтобы российские компании были скуплены иностранцами. Сегодня де-юре крупнейшие рыбодобывающие компании страны имеют российских собственников. Де-факто часть бизнеса находится под контролем зарубежного бизнеса. И работают они в интересах иностранцев. Многие сидящие в зале это прекрасно понимают, – заявил Андрей Крайний. – Если кто-то хочет войти, то мы не будем препятствовать. 25% плюс одна акция. Но никаких контрольных пакетов».

Рыбаки на это заявление в кулуарах реагировали весьма бурно. «Бизнес работает в интересах собственников и соответственно ситуации на рынке. Она такова, что есть крупные корпорации, которые выбрали Китай как мировой цех по производству продукции глубокой переработки. А самые крупные рынки сбыта также под их контролем. Российский рыбный бизнес оказался в этой схеме, что и обеспечивает ему развитие. Если сегодня его выкинет оттуда российское правительство, в эту схему войдут другие рыбные державы, причем при поддержке своих национальных правительств».

С этим мнением трудно спорить. Россия – далеко не единственная страна, обладающая рыбными запасами. Тот же Китай рвется в Мировой океан, чтобы повернуть ситуацию, связанную с добычей рыбы, в свою сторону. Если это получится, то позиции России сильно пошатнутся. Другие страны также просчитывают варианты вылова биоресурсов в Мировом океане.

Чтобы не оказаться на обочине, российские компании стараются, пока есть время, вскочить в уходящий поезд. Причем делают они это весьма успешно. Сегодня можно говорить о том, что существует рыбное лобби, отстаивающее их интересы. Более того, это лобби имеет свою стратегию развития, которая приносит собственникам бизнеса хорошую прибыль. Значительным прорывом является тот факт, что наши рыбаки на зарубежных рынках добились максимально высокой цены для сврей продукции. Теперь стратегическая задача рыбного альянса – удержать эту цену. Для этого они прибегают к схемам, принятым в нефтяном бизнесе, согласовывая объемы поставок.

Правда, делать это не так просто. Взаимодействие с государством пока не получается. Добытые 930 тыс. тонн минтая вследствие увеличения ОДУ уже «толкнули» цену вниз. Поэтому можно ожидать, что к следующей путине рыбодобывающие компании договорятся между собой, сколько им выгодно поймать. Вот только объяснить государству, почему объемы добычи могут быть снижены, вряд ли получится.

Второй важный момент, как подчеркнул глава Росрыболовства, заключается в том, что государство возьмет на себя создание инфраструктуры продвижения рыбы к конечному потребителю. «Если сегодня холодильные мощности России рассчитаны на 250 тыс. тонн, то федеральная целевая программа позволит государству построить холодильники значительно большего объема. Вопросы нормативного регулирования развития береговой инфраструктуры по приемке, хранению, переработке и сбыту не относятся к ведению Федерального агентства по рыболовству, в связи с чем в предыдущие годы не было создано ни одного механизма формирования такой инфраструктуры. Но мы впредь будем этим заниматься», – подчеркнул глава Росрыболовства.

А вот рыбаки к подобным инициативам относятся настороженно. Так, президент Ассоциации добытчиков минтая Герман ЗВЕРЕВ в своем докладе подчеркнул, что собственник в лице государства является неэффективным, что приводит к тому, что рост капитализации рыбного бизнеса значительно отстает от роста в других видах продовольственного бизнеса.

«Если бизнесу необходимы холодильники, то он их построит сам. Если бизнесу будет интересен проект специализированного ритейла (магазины «Океан»), то он будет вкладывать в него инвестиции. Государство не должно подменять собой функции бизнеса, так как рынок это вряд ли потерпит», – считают рыбопромышленники.

По мнению Германа Зверева, субсидии в рыбную отрасль должны быть сбалансированными и «необходимыми», поскольку вливание государственных денег в отрасль может негативно сказаться на ее развитии, так как рыночные механизмы будут выключены.

Хороший пример того, что государственные деньги не всегда идут во благо, показала лососевая путина. Как оказалось, главный игрок на рынке перевозок рыбы – компания ОАО «Рефсервис» («дочка» ОАО «РЖД», около 30% рынка) несколько лет подряд приносит государству значительные убытки. «В данный момент стоимость секции из Владивостока до Москвы 1500 руб. А чтобы выйти «в ноль», необходимо возить за 1650 тыс. руб. Цену мы повысить не можем, так как кроме нас на рынке еще 46 компаний. В итоге запланированные убытки более 600 млн руб. в год», – признался генеральный директор компании «Рефсервис» Николай АВЕРКОВ.

«Получается, что компания и рынок не отдает, и не развивается. Во всем мире уже отказались от рефсекций, а рыба перевозится в рефконтейнерах на специализированных платформах. Почему «Рефсервис» не может работать с учетом новых технологий?» – задается вопросом президент УК БАМР Петр САВЧУК.

«Что-то похожее может быть, если государство создаст компанию, занимающуюся закупками рыбы, – считают рыбопромышленники. – Сегодня говорят о рыбных интервенциях. Планируется выделить на эти цели более одного миллиарда рублей. Допустим, определенный объем рыбы у рыбаков будет куплен. Вопрос – по рыночной цене? И что потом делать с этой рыбой? В какие деньги обойдутся государству подобные игры, и главное, зачем они?».

Но есть инициативы государства, которые вызывают у бизнеса одобрение. Речь идет о протекционистских мерах. Андрей Крайний пообещал, что заградительные пошлины и новый технический регламент уберут с прилавков некачественную продукцию импортного производства и откроют дорогу биоресурсам, пойманным дальневосточными рыбаками. Значит, государству и бизнесу все-таки можно договариваться.