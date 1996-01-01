Газопровод меняет акценты

Зампред правления ОАО «Газпром» Александр АНАНЕНКОВ в последние месяцы практически прописался на Дальнем Востоке – Хабаровск, Сахалин, Камчатка, Якутия, Приморский край. Такова география одного из самых мощных инвестиционных проектов региона – Восточной газовой программы, за которую по поручению Правительства РФ отвечает «Газпром».

И надо признать, что этот проект с каждым месяцем обретает все более реальные очертания. А сам газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» власти вполне обоснованно могут предъявлять как широкомасштабный антикризисный проект, который еще до заполнения газом и начала работы по назначению помогает решать экономические проблемы региона, дает импульс к оживлению ряда отраслей российской промышленности – проектирование, производство труб, промышленное оборудование, судостроение и т.д.

О последовательности действий и философии Восточной газовой программы «ДК» беседовал с Александром Ананенковым.

– Александр Георгиевич, для российского газового монополиста Восточная газовая программа – это лишь один из проектов...

– Один из самых принципиально значимых проектов – и на сегодняшний день, и на перспективу. С одной стороны, мы решаем здесь важнейшую государственную задачу – обеспечение экономики и населения региона высокоэкологичным топливом, с другой – сам Дальний Восток и соседствующие с ним страны АТР – это огромный и перспективный рынок сбыта. Для примера: в России газификация достигает порядка 62%, на Дальнем Востоке – не более 6%, есть субъекты, где этот показатель ноль. По нашим оценкам, к 2020 году потребность в газе только потребителей регионов ДВФО составит не менее 20 млрд куб.м. Российский газ готовы покупать Китай, Республика Корея, Япония, они нуждаются в дополнительных энергетических ресурсах.

В этом году «Газпром» сократил свою инвестиционную программу на 106 млрд рублей – до 841 млрд. В соответствии с прогнозами будет некоторое снижение спроса на нашем традиционном потребительском рынке, и нам нет необходимости активно создавать возможности дополнительных поставок. При этом на дальневосточные проекты мы увеличили объем инвестиций на 30 млрд рублей и будем ускоренно развивать этот регион и с точки зрения извлечения имеющихся здесь энергетических ресурсов, и с точки зрения его экономики. Ведь газопровод создаст условия для реализации новых инвестиционных проектов и подтолкнет других недропользователей, работающих на шельфе Сахалина.

Есть такая статистика – на 100 млрд рублей капитальных вложений в газовую промышленность у смежников «Газпрома» в строительном и машиностроительном комплексе появляется порядка 70 тыс. рабочих мест. В этом году мы инвестируем в Дальний Восток 67 млрд руб. вместе с геологоразведкой. На будущий год эта цифра будет порядка 100 млрд рублей – до 70 тыс. рабочих мест будет сформировано.

– Сегодня один из наиболее острых вопросов – наполнение газовой трубы. Учитывая, что завершение строительства газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» планируется в третьем квартале 2011года, успеет ли «Газпром» решить вопрос с ресурсной базой для него?

– Мы начинаем первый этап реализации Восточной газовой программы с создания мощностей трубопроводной системы «Сахалин-Хабаровск- Владивосток». Она должна обеспечить ускоренное развитие ресурсной базы Сахалина. Поскольку трубопровода не было, то вся добыча на Сахалине была ориентирована на экспорт. Это сдерживало и дальнейшую геологоразведку. Газопровод принципиально меняет акценты – развивать ресурсную базу в расчете, прежде всего, на дальневосточных потребителей. Это государственная задача, которая поставлена перед «Газпромом», и мы решим ее, как бы кому-то ни хотелось весь газ отправлять на экспорт в виде СПГ.

Производительность газопровода составит 6 млрд куб.м в год. В дальнейшем система сможет обеспечить транспортировку около 30 млрд куб.м сахалинского газа. В перспективе – после 2016 года к Хабаровску должен подойти трубопровод из Якутии. Но это уже отдельная тема.

На что мы можем рассчитывать сегодня? Проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» разрабатываются по принципу СРП, поэтому России там мало что достается. По «Сахалину-2» весь газ законтрактован, и мы можем рассчитывать только на роялти – в натуральном выражении это 2 – 2,2 млрд куб.м. Плюс 1,5 млрд куб. м по «Сахалину-1» – в сумме получается 3,5 млрд куб.м. Еще часть газа «Газпром» получит на Киринском месторождении, которое входит в проект «Сахалин-3» – порядка 3,5 млрд куб.м к 2014 году. Получается всего 7 млрд куб.м. Поэтому мы возлагаем большие надежды на успешные переговоры с оператором проекта «Сахалин-1» – компанией «Эксон», чтобы весь газ второй фазы проекта был продан в портфель «Газпрома» для поставок на российский Дальний Восток. Это порядка 8-10 млрд куб.м.

Что стоит за этой арифметикой? Из-за бюрократических проволочек и непонятных действий чиновников мы года на два опаздываем с полноценным наполнением газопровода. Могли бы приступить к широкомасштабных работам еще в 2005 году, однако Министерством промышленности и энергетики Восточная газовая программа была доведена до ума и утверждена только в 2007 году, и то потому , что субъекты Федерации просили ускориться, чтобы можно было планировать и заниматься инвестиционными проектами. Мы опоздали с геологоразведочными работами – на Киринском месторождении забурили первую скважину только летом этого года. Все это можно было сделать гораздо раньше, если бы нам вовремя была выдана лицензия. При самом хорошем раскладе только к 2017 году мы сможем начать добычу газа на Восточно-Одоптинском и Аяшском блоках на шельфе Сахалина, лицензии на освоение которых мы получили в текущем году. Широкомасштабные разведочные работы начнутся только в 2010 году.

Даже если к 2015 году наполнение газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» может суммарно составить примерно 15-17 млрд куб. м, по маркетинговым исследованиям к этому времени потребность Хабаровского и Приморского краев, ЕАО в рамках генеральной схемы газоснабжения и газификации, которую мы разработали, может составить 20-22 млрд куб.м. То есть дефицит все равно остается. Значит, нужно постараться в 2015-16 годах довести до Хабаровска якутский газ. Поставить его до Владивостока будет нетрудно, поскольку трубопроводная система будет построена с учетом расширения прокачки газа до 47,2 млрд куб.м в год. Но развивать мощности под базовые месторождения Якутии нужно синхронно – разработка, создание газохимических комплексов (это особенно актуально с учетом того, что якутский газ сложнокомпонентный, имеет высокое содержание гелия) и строительство газопровода от Якутии до Хабаровска. Это примерно 2700 километров трубы, прокладывать которую мы начнем сразу по завершении газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» в 2012 году и должны завершить к 2016 году. Таким образом, якутский газ получит выход не только в южные районы Дальневосточного федерального округа, но и, возможно, на экспорт – по трубопроводу, в сжиженном или сжатом виде, для чего потребуется строительство соответствующего завода в районе Владивостока.

– Каковы перспективы расширения завода СПГ в Пригородном и возможность строительства подобных производств в Приморском крае?

– Перспективы строительства 3-й очереди завода СПГ в Пригородном мы связываем с наращиванием ресурсной базы проекта «Сахалин-2». Будут активные геологоразведочные работы, будут приращены запасы газа на структурах, входящих в проект «Сахалин-2», – будет и третья очередь завода по производству СПГ.

Но на сегодняшний момент приоритеты, как я уже говорил, – строительство трубопроводного транспорта и обеспечение потребителей Дальнего Востока. Это принципиальный вопрос, ведь можно построить заводы СПГ, закупить за рубежом танкеры – метановозы и тем самым сократить рабочие места в России. У нас пока нет отечественной технологии для выпуска СПГ, нужно время, чтобы российские заводы освоили это производство.

Мы не исключаем, что в перспективе выгоднее будет экспортировать сжатый газ – при поставках его морем на расстояние не более 2,5 тыс. миль, а основные потребители газа в АТР находятся именно в этом радиусе от Владивостока, это выгоднее, чем экспорт СПГ.

– На Дальневосточном экономическом форуме вы озвучили некоторые планы «Газпрома» относительно судостроительных заказов для дальневосточных верфей. О чем может идти речь?

– Мы ведем переговоры с Амурским судостроительным заводом (АСЗ) и, возможно, в 2010 году сможем подписать с ним контракт на строительство 2 судов специального назначения для работы на шельфе. По крайней мере, мы рассматриваем его как возможного подрядчика. Планируем размещать заказы на строительство морских платформ. Мы предполагаем, что приморский завод «Звезда» после реконструкции мог бы приступить к выпуску танкеров – метановозов дедвейтом от 210 до 300 тыс. куб. м. Представители завода презентовали нам также свои возможности по строительству судов специального назначения. В ближайшее время на дальневосточных верфях побывает экспертная группа «Газпрома», которая сейчас работает с северо-западными заводами в рамках подготовки контракта на изготовление судов для СПГ.

Поскольку в Приморском крае рассматривается возможность производства сжатого газа, то потребуются специальные суда для перевозки сжатого газа в контейнерах. Я думаю, российские судостроители готовы сегодня такие суда строить в кооперации с китайскими и корейскими верфями.

– Не слишком ли дорого обойдется такой протекционизм акционерному обществу «Газпром»?

– Уже сегодня мы имеем предложения на строительство судов, в частности, от Адмиралтейской верфи, которое ни по цене, ни по качеству не уступает иностранным аналогам. А по техническим характеристикам и превосходит.

Наша позиция: если не заказывать российским производителям продукцию, они никогда не научатся ее делать. Если не заказать танкеры, заводы не получат кредиты в банках и не смогут построить современные верфи. Заказы «Газпрома» могут стать для них стартом к организации современного и эффективного производства. Эти отношения мы должны оформить юридически – в виде конкретных контрактов. Тогда будет развитие. Если же этого не будет, то придется суда и оборудование заказывать за границей, что было бы неправильно. Зарабатывать валюту на продаже газа за рубеж и вкладывать ее в развитие иностранных верфей... –какой смысл тогда этим заниматься вообще.