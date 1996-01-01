Приморское звено

В Приморье началось строительство газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». Вблизи села Михайловка уложили первое звено магистрального газопровода.

Получаемый по газопроводу газ будет перерабатываться на территории Приморья, а также экспортироваться в другие страны. Для осуществления транспортировок нужны газотранспортные танкеры, строительство которых будет происходить на территории России. В Приморье строительством газотранспортных танкеров может заниматься завод «Звезда». В ближайшее время ОАО «Газпром» собирается направить свою экспертную группу для оценки возможности строительства судов на территории завода. Масштабный проект строительства газопровода открывает для Приморья огромные перспективы, отметили в администрации Приморского края.