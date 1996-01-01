Нефть для ВСТО

Идет заполнение нефтью нефтепровода ВСТО. На середину сентября она достигла НПС-17 «Алдан» на 2094 км ВСТО. Всего от этой точки до железнодорожного пункта налива нефти в Сковородино останется заполнить нефтью участок нефтепровода протяженностью 620 км.

Параллельно с заполнением произведена очистка и диагностика нескольких участков трубопровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» общей протяженностью более 650 км. В настоящее время, по словам генерального директора ООО «Востокнефтепровод» Виктора БРОННИКОВА, готовность объектов пункта налива нефти в Сковородино составляет 98%. Заполнение линейной части нефтепровода и прием нефтеперекачивающих станций ВСТО в эксплуатацию назначен на 25 декабря.