В Лувре откроют Макдональдс

Почитатели двух главных символов Франции – высокой кухни и изобразительного искусства – ошеломлены открытием Макдональдса и McCafе в Лувре в ноябре.

Макдональдс празднует 30-летие своего присутствия во Франции и намерен открыть свой очередной, 1142-й филиал всего лишь в нескольких метрах от входа в самый посещаемый музей мира. Против открытия филиала фаст-фуда около Лувра уже заявили сотрудники музея.