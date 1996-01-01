Израиль потратит на туристов десятки миллионов шекелей

После рекламной кампании по привлечению туристов в 2009г., которая обошлась Израилю в 55 млн шекелей, государство выделило еще 60 млн на кампанию, заманивающую туристов, в 2010-2011 годах.

Целью кампании заявлено улучшение имиджа Израиля за рубежом и позиционирование как самого привлекательного места для зимнего отдыха, с акцентом на курорте на Красном море Эйлате. Внимание уделяется паломничеству на Святую Землю, культурному туризму, туристическим аттракционам, а также историческим и археологическим памятникам.