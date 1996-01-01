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Префектура Симанэ презентовала свои товары
Во Владивосток открылся Центр содействия в развитии бизнеса префектуры Симанэ. Инициатором выступила торговая компания LIB (г.Хамада, префектура Симанэ), активно сотрудничающая с предпринимательским сообществом Приморского края с 2006 г. Поддержку в открытии международного центра оказало правительство префектуры.
По словам вице-губернатора префектуры Симанэ г-на МАЦУО Хидэтака "Центр содействия в развитии бизнеса" должен будет объединить усилия местных предприятий и администрации и заняться расширением торговых контактов с Россией в целом через международный торговый порт Хамада.
Директор "Центр содействия в развитии бизнеса" Игорь ЕГОРОВ коротко ознакомил присутствовавших на открытии гостей с ближайшими планами работы: "От российских предпринимателей уже есть интерес к строительным материалам японского производства.
По конкретным направлениям можно сказать о закупках черепицы и межкомнатных дверей. В целом же, при наличии заинтересованности, мы поможем найти любую группу товаров, производимых в префектуре и помочь наладить деловые контакты".
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