Цены на лекарства завышены

Принятыми прокуратурой Ленинского района города Владивостока мерами прокурорского реагирования устранены нарушения требований законодательства о ценообразовании на лекарственные препараты.

Проведена проверка соблюдения аптечными учреждениями требований законодательства РФ в сфере ценообразования на лекарственные препараты. Было установлено, что обществом с ограниченной ответственностью "АЛАЙД ФАРМА" завышены цены на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших. Постановлением администрации Приморского края от 14.09.2004 № 241 установлено, что размер розничных надбавок к ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства, не может превышать 25% от отпускной цены организации оптовой торговли.