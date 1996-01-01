Приморские норки опять на голодном пайке

ООО "Звероводческое хозяйство "Тигровое" находится в процедуре банкротства. Как удалось узнать "ЗР", уникальное стадо приморской норки в который раз может быть уничтожено.

Плачевное состояние дел на предприятии наблюдается несколько последних лет, после того как рыбодобывающая компания БАМР отказалась от своего актива. Однако, как рассказал "ЗР" хорошо информированный источник, банкротство предприятия стало возможным по вине руководителей компании.

"На предприятии была проведена аудиторская проверка. По ее итогам оказалось, что финансовых трудностей можно было бы избежать, если бы собственники и руководство правильно распоряжались выделенными деньгами. Так, предприятию был выдан кредит около 40 млн руб. Производство большую часть этих средств не увидело. Кроме того, предприятие все время получало разного рода субсидии по программам поддержки сельхозпроизводителей. Правда, и эти деньги почему-то не помогли совхозу", - заявил наш источник.